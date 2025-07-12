Axios сообщил о призыве России к Ирану отказаться от обогащения урана

Путин поддерживает право Ирана на «нулевое обогащение» урана в рамках ядерной сделки с США, он призвал Тегеран отказаться от обогащения, пишет Axios. Президент говорил, что Москва готова поддержать развитие Ираном мирного атома

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана, он озвучил эту позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном; также Москва проинформировала об этом Израиль, передает Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника, знакомых с обсуждениями.

Российский президент поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США, говорят источники.

Обогащение урана — это процесс, в ходе которого доля изотопа U-235 увеличивается с 0,72 вплоть до 94%. Нулевое обогащение урана означает отсутствие в уране искусственно увеличенного количества изотопа урана-235. В природном уране содержится около 0.7% урана-235, а все остальное – в основном уран-238. Нулевое обогащение, по сути, означает использование урана в его естественном, природном виде, без каких-либо манипуляций по увеличению доли U-235.

Москва предлагала свою помощь с вывозом излишков обогащенного урана из Ирана. Как утверждает Axios, иранская сторона заявила, что не будет рассматривать эту идею. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков говорил, что Иран, США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с вниманием отнеслись к предложению Москвы. До этого израильская разведка сообщила, что у Ирана осталась часть обогащенного урана после бомбардировок США и Израиля.

По сведениям одного из европейских чиновников, Путин «призвал иранцев работать над тем, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными». Отказ Ирана от обогащения урана, как пишет издание, может стать одним из ключевых требований США по сделке вокруг иранской ядерной программы.

Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Россия готова оказать ему поддержку в развитии мирного атома, говорил ранее Путин. По его словам, у Москвы и МАГАТЭ нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, Израиль об этом уведомляли. Израиль называл приближение Тегерана к созданию ядерного оружия причиной начала операции против Ирана в июне.

Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана, подчеркивал президент России.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты стремятся к «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но готовы рассмотреть идею об использовании Тегераном ядерной энергии в мирных целях. После присоединения к израильской операции и ударов по объектам Ирана Вашингтон заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы.