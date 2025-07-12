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Война Израиля и Ирана ,  
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Axios сообщил о призыве России к Ирану отказаться от обогащения урана

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Война Израиля и Ирана
Путин поддерживает право Ирана на «нулевое обогащение» урана в рамках ядерной сделки с США, он призвал Тегеран отказаться от обогащения, пишет Axios. Президент говорил, что Москва готова поддержать развитие Ираном мирного атома
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана, он озвучил эту позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном; также Москва проинформировала об этом Израиль, передает Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника, знакомых с обсуждениями.

Российский президент поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США, говорят источники.

Обогащение урана — это процесс, в ходе которого доля изотопа U-235 увеличивается с 0,72 вплоть до 94%.

Нулевое обогащение урана означает отсутствие в уране искусственно увеличенного количества изотопа урана-235. В природном уране содержится около 0.7% урана-235, а все остальное – в основном уран-238. Нулевое обогащение, по сути, означает использование урана в его естественном, природном виде, без каких-либо манипуляций по увеличению доли U-235.

Москва предлагала свою помощь с вывозом излишков обогащенного урана из Ирана. Как утверждает Axios, иранская сторона заявила, что не будет рассматривать эту идею. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков говорил, что Иран, США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с вниманием отнеслись к предложению Москвы. До этого израильская разведка сообщила, что у Ирана осталась часть обогащенного урана после бомбардировок США и Израиля.

По сведениям одного из европейских чиновников, Путин «призвал иранцев работать над тем, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными». Отказ Ирана от обогащения урана, как пишет издание, может стать одним из ключевых требований США по сделке вокруг иранской ядерной программы.

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Политика
Сергей Рябков

Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Россия готова оказать ему поддержку в развитии мирного атома, говорил ранее Путин. По его словам, у Москвы и МАГАТЭ нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, Израиль об этом уведомляли. Израиль называл приближение Тегерана к созданию ядерного оружия причиной начала операции против Ирана в июне.

Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана, подчеркивал президент России. 

Президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты стремятся к «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но готовы рассмотреть идею об использовании Тегераном ядерной энергии в мирных целях. После присоединения к израильской операции и ударов по объектам Ирана Вашингтон заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы.

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Владимир Путин Иран уран ядерная сделка обогащение урана
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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