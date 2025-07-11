Рябков рассказал о реакции Ирана и США на предложение России вывезти уран

Иран, США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с вниманием отнеслись к предложению Москвы по вывозу излишков иранского обогащенного урана, однако практическая реализация инициативы пока не обсуждается. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы это предложение довели и до иранской стороны, и до американской стороны, о нем знают и в МАГАТЭ. <...> Все заинтересованные стороны подошли к этому с вниманием и, наверное, можно сказать, восприняли это как отражение серьезности наших усилий, серьезности наших намерений в данной связи», — сказал Рябков.

По словам дипломата, российская инициатива позволяет одновременно сохранить за Тегераном право на обогащение урана и снизить озабоченность его оппонентов из-за накапливаемых объемов сырья, обогащенного выше энергетических уровней.

Если бы Россия получила возможность вывозить излишки иранского обогащенного урана и перерабатывать их — например, для производства топлива или иного коммерческого использования, — это позволило бы сбалансировать интересы всех сторон, отметил Рябков.

Однако, по его словам, обсуждение пока не перешло в практическую плоскость.

«С учетом того, что пока непонятно, как пойдет дальше диалог, пойдет ли он вообще, если пойдет, то в каком формате, до конкретики подобного рода практических мер пока не дошло», — подчеркнул дипломат.

О том, что Россия предлагала забирать излишки обогащенного урана из Ирана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, сообщил ранее, 7 июля, глава МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что если Тегеран сочтет приемлемым участие Москвы в новом раунде переговоров, Россия готова подключиться. Он подчеркнул наличие у Москвы необходимых для переработки урана технологий.

Ранее израильская разведка сообщила о том, что у Ирана осталась часть обогащенного урана в результате бомбардировок США и Израиля. Как заявили израильские чиновники, при попытках достать запасы урана из-под разбомбленных объектов, Иран снова будет их атаковать.