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Выборы президента США ,  
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NYT узнала о заморозке $90 млн донорами демократов, недовольных Байденом

NYT: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки
Сюжет
Выборы президента США
После провальных дебатов Байдена несколько крупных спонсоров Демпартии заморозили переводы пожертвований на сумму $90 млн, потребовав выхода действующего президента из гонки. Байден ранее говорил, что не собирается этого делать
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США поставили на паузу перевод пожертвований на сумму свыше $90 млн, до тех пор пока партия не заменит действующего президента США Джо Байдена другим претендентом на выдвижение кандидатом на выборах главы государства, рассказали The New York Times (NYT) два источника.

Собеседники газеты не назвали имена спонсоров, однако отметили, что обещанная сумма $90 млн так и не была переведена пробайденовскому комитету политических действий Future Forward. Помимо этого, были заморожены и другие «восьмизначные» обязательства, пока Байден остается кандидатом от Демпартии.

Опрос показал демократов, способных победить Трампа на выборах
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Вице-президент Камала Харрис, губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон

NYT связывает подобные решения крупного бизнеса с провальным выступлением Байдена на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Заморозка денежных средств происходит в то время, когда некоторые советники из окружения Байдена обсуждают, как убедить президента выйти из гонки, и когда его вице-президента Камалу Харрис начали проверять в прямых опросах избирателей против бывшего президента Дональда Трампа, отмечает газета.

Источники также рассказали, что демократический комитет политических действий еще перед дебатами планировал собрать свыше $700 млн на кампанию Байдена, однако к настоящему времени они собрали $430 млн.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в эфире CNN 28 июня. Телеканал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. На следующий день The New York Times, считающаяся крупнейшей продемократической газетой, выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

NYT узнала о заморозке $90 млн донорами демократов, недовольных Байденом
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Некоторые однопартийцы также выступили против выдвижения Байдена, среди них сенатор Марк Уорнер, он сделал это публично. Источники NBC News также сообщали, что даже сотрудники штаба Байдена перестали верить в его шансы победить на ближайших выборах главы государства.

Тем не менее сниматься с выборов Байден отказался. Он отмечал, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию, и призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Дональд Трамп Доноры спонсоры Демократическая партия США заморозка выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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