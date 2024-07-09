Опрос показал демократов, способных победить Трампа на выборах

Согласно опросу, только Хиллари Клинтон и Камала Харрис потенциально могут победить Трампа на предстоящих выборах. При этом их тандем мог бы обеспечить преимущество над республиканцем в 3 п.п.

Вице-президент Камала Харрис, губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон (Фото: Ron Adar / SOPA Images / ZUMA / ТАСС)

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и действующий вице-президент Камала Харрис гипотетически способны победить кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах президента, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Bendixen & Amandi, предоставленные Politico.

Как отмечает издание, действующий президент Джо Байден после провальных дебатов рискует проиграть Трампу на предстоящих выборах, что и подталкивает вверх рейтинги его конкурентов в Демпартии. Так, опрос показал, что Байден уже отстает от Трампа на 1 п.п. (42% против 43%). При этом только 29% из 86% опрошенных, которые смотрели дебаты, заявили о способности (умственной и физической) Байдена выдержать новый четырехлетний срок. Еще 52% выразили уверенность, что он должен покинуть президентскую гонку.

Вице-президент Камала Харрис, как потенциальный кандидат в президенты США, опережает Трампа на 1 п.п. (42% против 41%), свидетельствуют результаты опроса. В то же время Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, но уступила Трампу, теперь опережает его на 2 п.п. (43% против 41%). Опрос также показал, что если Хилллари и Харрис объединятся и пойдут от Демпартии в связке «президент — вице-президент», то их преимущество над Трампом вырастет до 3 п.п.

Среди других потенциальных кандидатов от Демпартии, которых выявил опрос, — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (37% против 40% Трампа) и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (36% против 40%).

Опрос проводился среди 1 тыс. потенциальных избирателей в США в период с 2 по 6 июля. По данным Bendixen & Amandi, он имеет погрешность 3,1%.

«Избиратели серьезно обеспокоены преклонным возрастом президента Байдена, и их опасения [после дебатов] только усилились», — заявил Politico социолог из команды экс-президента США Барака Обамы (2009–2017) Фернан Аманди. По его словам, он был сильно удивлен «силой Хиллари» в опросе Bendixen & Amandi.

«В то время как некоторые отвергают ее как «вчерашнюю новость» и кандидата прошлого, избиратели, по крайней мере в этом опросе, предполагают, что они могут быть открыты для возвращения Клинтон и что список с Клинтон в качестве президента и Харрис в качестве вице-президента — «сильнее вместе», — добавил он.

Дебаты Байдена и Трампа проходили в эфире CNN 28 июня. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. На следующий день крупнейшая «продемократическая» газета The New York Times выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

Некоторые однопартийцы также выступили против выдвижения Байдена, среди них сенатор Марк Уорнер, он сделал это публично. Другие, напротив, поддержали президента, в частности, сенатор Джон Феттерман похвалил его как единственного человека, который «надрал задницу Трампу».

Байден отказался сняться с выборов. Он отмечал, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию, и призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Харрис, по словам члена предвыборного штаба Байдена Седрика Ричмонда, выразила поддержку Байдену и в частном порядке, и публично. В 2020-м она выдвигала свою кандидатуру в президенты, но затем присоединилась к Байдену.

Клинтон после дебатов Байдена и Трампа заявила, что в любом случае будет голосовать за действующего главу государства. «Это выбор между тем, кто заботится о вас — о ваших правах, ваших перспективах, вашем будущем, — и тем, кто заботится только о себе», — указала она. В сентябре 2016 года, перед неудачными для себя выборами, экс-госсекретарь сама участвовала в дебатах с Трампом. Тогда американские СМИ по-разному оценили их итоги: опрос The Washington Times показал победу Трампа с результатом более 70%, в то же время CNN показал победу Клинтон с 62%.