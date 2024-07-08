Байден заявил об уверенности в поддержке демократов

Байден заявил о поддержке демократов на фоне призывов не участвовать в выборах

Среди демократов разделились мнения по поводу участия Байдена в выборах президента после провальных дебатов. Он заявил, что пользуется поддержкой в партии, и пока не допускал снятия своей кандидатуры

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, пользуется ли он поддержкой своей Демократической партии, передает CNN.

Такое заявление он сделал, вылетая из Филадельфии, где общался с сотрудниками своего предвыборного штаба. В разговоре с ними он пообещал, что не сдастся.

Тем не менее, отмечает CNN, часть однопартийцев, в числе которых конгрессмены, выступают за то, чтобы Байден вышел из президентской гонки. По данным телеканала, в ходе разговора с лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом некоторые конгрессмены заявили, что Байден не должен участвовать в выборах, и во время этой беседы таких было больше, чем тех, кто поддержал его дальнейшее участие. Джеффрис не выразил свою позицию на этот счет, сообщили источники телеканала. По их словам, в целом было признано, что кандидатом должна быть вице-президент Камала Харрис.

Часть демократов публично выступила против продолжения выдвижения Байдена. Среди них сенатор Марк Уорнер, который, по данным The Washington Post, намеревался собрать группу единомышленников по данному вопросу. Источники газеты говорили, что Уорнер считает Байдена неспособным провести кампанию, которая позволит ему победить соперника-республиканца Дональда Трампа.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что в понедельник, 8 июля, не состоится ранее запланированная встреча Уорнера с другими сенаторами насчет участия Байдена в выборах, так как информация о ней попала в СМИ.

Некоторые члены партии публично выразили поддержку Байдену. Например, сенатор Джон Феттерман похвалил его как единственного человека, который «надрал задницу Трампу», и вместе с толпой скандировал «еще четыре года». Также за выдвижение Байдена выступают представители фракции чернокожих в конгрессе, отмечает CNN.

Обсуждение вопроса о дальнейшем участии Байдена в выборах возникло на фоне неудачных для него дебатов с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался.

CNN, в эфире которого проходили дебаты, после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. 30 июня появился опрос телеканала CBS News и института изучения общественного мнения YouGov, согласно которому 72% американцев посчитали, что когнитивные возможности и острота ума Байдена не позволят ему бороться за пост президента США. Относительно Трампа такое мнение выразили 49% опрошенных.