NBC сообщил, что в штабе Байдена не верят в его победу на выборах

Среди тех, кто должен добиться победы Байдена, растет скептицизм по поводу его шансов, сообщили NBC источники. Руководство штаба признало неудачность дебатов, но напомнило, что с неудачами прежде успешно справлялись

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ближайшие союзники американского президента Джо Байдена, в том числе сотрудники его штаба, перестали верить в его шансы победить на ближайших выборах главы государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Ни один из участников этой [предвыборной] кампании [Байдена] не думает, что у него есть [шанс]», — сказал один из них на условиях анонимности.

Как отмечает телеканал, в число сомневающихся в его возможности переизбраться все больше тех, кому поручено добиться победы кандидата от демократов. Один из собеседников назвал нынешнюю ситуацию неустойчивой и признался, что не понимает, как штаб может организовать победу. Некоторые другие источники подчеркнули, что цель победить Трампа важнее поддержки конкретного демократа. «Вопрос для меня и многих из нас: кто лучше всех победит Дональда Трампа?» — сказал один из собеседников NBC.

Руководство предвыборной кампании Байдена изложило подчиненным, почему их кандидат способен выиграть, также узнал NBC. Они напомнили, что Байден и Дональд Трамп почти не уступают друг другу в опросах, напряженная ситуация только в колеблющихся штатах, но даже там лидерство республиканца обусловлено давними процессами перехода демократических округов к неопределившимся.

«Никто не отрицает, что дебаты были неудачей. Но Джо Байден и эта кампания уже справлялись с неудачами. Мы ясно видим, что нам нужно сделать для победы», — говорилось в записке.

Выборы президента в США пройдут через пять месяцев, в начале ноября. Байден на дебатах с Трампом часто выглядел растерянным и терял мысль, что вызвало бурные дискуссии внутри партии о его когнитивных способностях и возможности победить Трампа. Сам президент объясняет произошедшее усталостью от перелетов и обещает не снимать свою кандидатуру с гонки.

Спустя две недели после дебатов с Байденом встретился новый британский премьер Кир Стармер. Впоследствии он рассказал репортерам, что президент США был в хорошей форме и вникал во все детали беседы.

Согласно результатам опроса «538», после дебатов отрыв Трампа от Байдена составил всего 2,2%: 40,2% против 42,4%. Как отмечает ABC, это худший результат опросов для кандидата-демократа с 2000 года, но шансы Байдена переизбраться достигают 48 из 100.