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Выборы президента США ,  
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NBC сообщил, что в штабе Байдена не верят в его победу на выборах

Сюжет
Выборы президента США
Среди тех, кто должен добиться победы Байдена, растет скептицизм по поводу его шансов, сообщили NBC источники. Руководство штаба признало неудачность дебатов, но напомнило, что с неудачами прежде успешно справлялись
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ближайшие союзники американского президента Джо Байдена, в том числе сотрудники его штаба, перестали верить в его шансы победить на ближайших выборах главы государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Ни один из участников этой [предвыборной] кампании [Байдена] не думает, что у него есть [шанс]», — сказал один из них на условиях анонимности.

Как отмечает телеканал, в число сомневающихся в его возможности переизбраться все больше тех, кому поручено добиться победы кандидата от демократов. Один из собеседников назвал нынешнюю ситуацию неустойчивой и признался, что не понимает, как штаб может организовать победу. Некоторые другие источники подчеркнули, что цель победить Трампа важнее поддержки конкретного демократа. «Вопрос для меня и многих из нас: кто лучше всех победит Дональда Трампа?» — сказал один из собеседников NBC.

Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах
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Дональд&nbsp;Трамп&nbsp;и Джо Байден

Руководство предвыборной кампании Байдена изложило подчиненным, почему их кандидат способен выиграть, также узнал NBC. Они напомнили, что Байден и Дональд Трамп почти не уступают друг другу в опросах, напряженная ситуация только в колеблющихся штатах, но даже там лидерство республиканца обусловлено давними процессами перехода демократических округов к неопределившимся.

«Никто не отрицает, что дебаты были неудачей. Но Джо Байден и эта кампания уже справлялись с неудачами. Мы ясно видим, что нам нужно сделать для победы», — говорилось в записке.

Выборы президента в США пройдут через пять месяцев, в начале ноября. Байден на дебатах с Трампом часто выглядел растерянным и терял мысль, что вызвало бурные дискуссии внутри партии о его когнитивных способностях и возможности победить Трампа. Сам президент объясняет произошедшее усталостью от перелетов и обещает не снимать свою кандидатуру с гонки.

Спустя две недели после дебатов с Байденом встретился новый британский премьер Кир Стармер. Впоследствии он рассказал репортерам, что президент США был в хорошей форме и вникал во все детали беседы.

Согласно результатам опроса «538», после дебатов отрыв Трампа от Байдена составил всего 2,2%: 40,2% против 42,4%. Как отмечает ABC, это худший результат опросов для кандидата-демократа с 2000 года, но шансы Байдена переизбраться достигают 48 из 100.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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