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Военная операция на Украине ,  
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Посол назвал страну, которую Россия рассмотрит как посредника по Украине

Посол заявил о готовности России рассмотреть посредничество Ирана по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва готова рассмотреть посредничество Тегерана по урегулированию на Украине, если он проявит такую инициативу, заявил посол Алексей Дедов. В отношении Ирана введены санкции за поставки дронов России, обе стороны это опровергали
Алексей Дедов
Алексей Дедов (Фото: Zuma / ТАСС)

Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине в случае проявления соответствующей инициативы, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Иране Алексей Дедов.

«Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане, то мы будем готовы рассматривать такие предложения», — сказал он.

В августе 2022 года The Washington Post писала, что Иран поставляет России дроны, которые задействуют в конфликте на Украине. Москва и Тегеран опровергали эту информацию. Минобороны России сообщало об использовании на Украине беспилотников «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец» и «Герань-2». Последний дрон Киев называет версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. Из-за этого западные страны ввели санкции против Тегерана. Позднее Иран признал, что поставлял России дроны, но до начала военной операции на Украине.

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Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Тегерана передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, а также обучить солдат их применению. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг эту информацию и заявил, что его страна избегает «любых действий, которые могут привести к эскалации».

Президент России Владимир Путин называл среди условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление этих регионов и Крыма в международных документах как российских территорий, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также отмену санкций против Москвы. Украинский лидер Владимир Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум и отверг ее.

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Иран посредничество Военная операция на Украине
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