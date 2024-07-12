Посол назвал страну, которую Россия рассмотрит как посредника по Украине

Москва готова рассмотреть посредничество Тегерана по урегулированию на Украине, если он проявит такую инициативу, заявил посол Алексей Дедов. В отношении Ирана введены санкции за поставки дронов России, обе стороны это опровергали

Алексей Дедов (Фото: Zuma / ТАСС)

Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине в случае проявления соответствующей инициативы, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Иране Алексей Дедов.

«Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане, то мы будем готовы рассматривать такие предложения», — сказал он.

В августе 2022 года The Washington Post писала, что Иран поставляет России дроны, которые задействуют в конфликте на Украине. Москва и Тегеран опровергали эту информацию. Минобороны России сообщало об использовании на Украине беспилотников «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец» и «Герань-2». Последний дрон Киев называет версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. Из-за этого западные страны ввели санкции против Тегерана. Позднее Иран признал, что поставлял России дроны, но до начала военной операции на Украине.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Тегерана передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, а также обучить солдат их применению. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг эту информацию и заявил, что его страна избегает «любых действий, которые могут привести к эскалации».

Президент России Владимир Путин называл среди условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление этих регионов и Крыма в международных документах как российских территорий, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также отмену санкций против Москвы. Украинский лидер Владимир Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум и отверг ее.

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией.