Посол назвал страну, которую Россия рассмотрит как посредника по Украине
Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине в случае проявления соответствующей инициативы, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Иране Алексей Дедов.
«Если Иран выразит готовность присоединиться к посредническим услугам в этом плане, то мы будем готовы рассматривать такие предложения», — сказал он.
В августе 2022 года The Washington Post писала, что Иран поставляет России дроны, которые задействуют в конфликте на Украине. Москва и Тегеран опровергали эту информацию. Минобороны России сообщало об использовании на Украине беспилотников «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец» и «Герань-2». Последний дрон Киев называет версией иранского боевого беспилотника типа Shahed. Из-за этого западные страны ввели санкции против Тегерана. Позднее Иран признал, что поставлял России дроны, но до начала военной операции на Украине.
заявил о планах Тегерана передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, а также обучить солдат их применению. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг эту информацию и заявил, что его страна избегает «любых действий, которые могут привести к эскалации».
Президент России Владимир Путин называл среди условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление этих регионов и Крыма в международных документах как российских территорий, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также отмену санкций против Москвы. Украинский лидер Владимир Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум и отверг ее.
Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией.