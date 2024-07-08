Песков рассказал об ожиданиях Кремля от нового президента Ирана

Масуд Пезешкиан (Фото: Hossein Sepahvand / Getty Images)

Россия с большим уважением относится победе на президентских выборах в Иране Масуда Пезешкиана и надеется на продолжение партнерских отношений с этой страной. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Партнерство России и Ирана имеет «весьма и весьма позитивную динамику <...> в самых различных областях», сказал Песков в ответ на вопрос об ожиданиях Кремля по итогам президентских выборов в Иране. Россия желает новому руководству страны успехов и надеется на «продолжение тесных, партнерских, союзнических отношений с Тегераном», подчеркнул пресс-секретарь.

6 июля в Иране подвели итоги президентских выборов. Победу одержал депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан, единственный кандидат от реформаторов.

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые ратуют за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи созвучны фундаменталистским, но более гибкие; реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления (в частности, чтобы государственные дела вел не верховный лидер, а республиканские институты). В то время как программы других кандидатов созвучны с политикой предыдущего президента Эбрахима Раиси (погиб в мае 2024 года при крушении вертолета), Пезешкиан периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба.

Ранее Пезешкиана с победой на выборах поздравил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что отношения России и Тегерана имеют «добрососедский характер», и выразил надежду, что деятельность Пезешкиана будет способствовать двустороннему сотрудничеству.