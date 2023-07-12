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МИД назвал итогом саммита НАТО возвращение к схемам холодной войны

МИД: саммит НАТО в Вильнюсе показал, что организация вернулась к схемам холодной войны
Саммит НАТО в Вильнюсе показал, что «коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира и намерен «отстаивать свою гегемонию всеми средствами», заявили в МИДе и осудили действия альянса на Украине

Саммит НАТО в Вильнюсе показал, что организация окончательно вернулась к «схемам холодной войны», только теперь на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии», заявил российский МИДа.

Так, в сообщении министерства под названием «Об итогах саммита НАТО в Вильнюсе», МИД раскритиковал саммит военного блока, отметив, что «коллективный Запад» не готов смириться с формированием многополярного мира и намерен «отстаивать свою гегемонию всеми доступными средствами».

«Попытки натовцев прикрывать свои агрессивные устремления и действия Уставом ООН не выдерживают никакой критики. Альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего. Для Запада «порядок, основанный на правилах» — это самопроизвольно присвоенная прерогатива нарушать международное право», — подчеркнули в дипведомстве.

Там также отметили неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире, а также последовательное «понижение порога применения силы» и «укрепление ядерного компонента в военном планировани».

Спираль милитаризации продолжает раскручиваться, а Украине «уготована роль главного расходного материала». «Выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше — на истощение — продлить конфликт», — отметили в МИДе.

В сообщении говорится, что эти события вызывают серьезную озабоченность у большинства стран, а Москва внимательно проанализирует итоги саммита. «Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет «глобусом НАТО». <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других», — заключили в министерстве.

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Саммит НАТО в Вильнюсе проходил с 11 по 12 июля. Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так, для страны отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. В то же время там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за неопределенности в формулировках. Он считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Позднее он признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за конфликта.

Критика со стороны Зеленского вызвала ярость со стороны американской делегации на саммите НАТО, писала The Washington Post со ссылкой на источники, а министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине следует выражать благодарность за поставки вооружений, поскольку ради такой поддержки приходится уговаривать некоторые западные страны жертвовать своими собственными запасами.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл стремление Киева в военный альянс одной из причин начала военной операции.

МИД назвал итогом саммита НАТО возвращение к схемам холодной войны
МИД назвал итогом саммита НАТО возвращение к схемам холодной войны

 

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