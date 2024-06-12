В администрации президента появятся пять новых управлений

Владимир Путин (Фото: Михаил Синицын / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении структуры администрации главы государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, в администрации президента будет упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета и образовано пять новых управлений:

По вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;

По вопросам национальной морской политики;

По вопросам формирования и деятельности Госсовета;

По государственной политике в гуманитарной сфере;

По госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В указе сказано, что в администрации президента будет 28 самостоятельных управлений. Среди них — аппарат Совета безопасности, управление по обеспечению конституционных прав граждан и экспертное управление президента. Путин также подписал указ о назначении начальников этих подразделений.

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