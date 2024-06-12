В администрации президента появятся пять новых управлений
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении структуры администрации главы государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, в администрации президента будет упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета и образовано пять новых управлений:
- По вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;
- По вопросам национальной морской политики;
- По вопросам формирования и деятельности Госсовета;
- По государственной политике в гуманитарной сфере;
- По госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.
В указе сказано, что в администрации президента будет 28 самостоятельных управлений. Среди них — аппарат Совета безопасности, управление по обеспечению конституционных прав граждан и экспертное управление президента. Путин также подписал указ о назначении начальников этих подразделений.
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