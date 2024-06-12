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Новое правительство 2024 ,  
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В администрации президента появятся пять новых управлений

Владимир Путин утвердил новую структуру администрации президента
Сюжет
Новое правительство 2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Синицын / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении структуры администрации главы государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, в администрации президента будет упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета и образовано пять новых управлений:

  • По вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;
  • По вопросам национальной морской политики;
  • По вопросам формирования и деятельности Госсовета;
  • По государственной политике в гуманитарной сфере;
  • По госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В указе сказано, что в администрации президента будет 28 самостоятельных управлений. Среди них — аппарат Совета безопасности, управление по обеспечению конституционных прав граждан и экспертное управление президента. Путин также подписал указ о назначении начальников этих подразделений.

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Персоны
Яна Ломакина
Владимир Путин администрация президента указ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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