Путин увеличил число машин с мигалками у администрации президента
На 28 автомобилей сотрудников администрации президента разрешили устанавливать мигалки, следует из указа главы государства Владимира Путина. В 2023 году таких машин было 26.
Согласно документу «устройства для подачи световых и звуковых сигналов могут быть установлены при отсутствии цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств».
Изменения вступили в силу со дня подписания указа.
Таким образом, спецсигналы разрешены для установки на машинах сотрудников кабмина, администрации и управления делами президента, Совфеда, Госдумы, Счетной палаты, Конституционного суда, Генпрокуратуры, СК, МВД, МИДа, Минобороны, ГФС, СВР, ФСБ, Федеральной службы войск нацгвардии, ГУСП, Росфинмониторинга, ФСИН, ФСПП, РАН и высших исполнительных органов власти субъектов России.
Согласно постановлению кабмина водители таких автомобилей должны включить синий или красный маячок и звуковой сигнал для получения преимущества перед другими участниками движения. Им разрешено игнорировать сигналы светофора, правила движения, маневрирования и приоритета. Им обязаны уступить дорогу, а в случае приближения снизить скорость, чтобы остановиться при необходимости. Обгон автомобилей со «спецсигналами» запрещен.
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