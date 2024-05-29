Путин увеличил число машин с мигалками у администрации президента

28 автомобилей сотрудников администрации президента получили разрешение на установку «мигалок», в 2023 году это количество составляло 26

Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

На 28 автомобилей сотрудников администрации президента разрешили устанавливать мигалки, следует из указа главы государства Владимира Путина. В 2023 году таких машин было 26.

Согласно документу «устройства для подачи световых и звуковых сигналов могут быть установлены при отсутствии цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств».

Изменения вступили в силу со дня подписания указа.

Таким образом, спецсигналы разрешены для установки на машинах сотрудников кабмина, администрации и управления делами президента, Совфеда, Госдумы, Счетной палаты, Конституционного суда, Генпрокуратуры, СК, МВД, МИДа, Минобороны, ГФС, СВР, ФСБ, Федеральной службы войск нацгвардии, ГУСП, Росфинмониторинга, ФСИН, ФСПП, РАН и высших исполнительных органов власти субъектов России.

Согласно постановлению кабмина водители таких автомобилей должны включить синий или красный маячок и звуковой сигнал для получения преимущества перед другими участниками движения. Им разрешено игнорировать сигналы светофора, правила движения, маневрирования и приоритета. Им обязаны уступить дорогу, а в случае приближения снизить скорость, чтобы остановиться при необходимости. Обгон автомобилей со «спецсигналами» запрещен.

Установка «мигалок» без соответствующих разрешений влечет за собой административную ответственность — штрафы 3 тыс. руб. для физ. лиц, 15–20 тыс. руб. — для должностных лиц, 400–500 тыс. руб. — для юридических лиц и конфискацию такого прибора.