Путин уволил Владимира Толстого с поста своего советника

Владимира Толстого освободили от должности советника президента по вопросам культуры, которую он занимал с 2012 года. Его заменит глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

Владимир Толстой (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Владимира Толстого, соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов.

Толстой был советником президента по вопросам культуры с 2012 года. В 2019 году он также был назначен председателем Совета при президенте России по русскому языку. Ранее был председателем Общественной палаты Тульской области и членом Общественной палаты России.

Толстой — один из потомков писателя Льва Толстого. Карьеру Толстой начинал как журналист. Он окончил соответствующий факультет в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и с 1988 года был членом Союза журналистов СССР. Благодаря своему материалу в «Комсомольской правде» о незаконном строительстве и вырубке леса в Ясной Поляне в 1990-е годы стал директором музея-усадьбы Льва Толстого там же. Был ведущим экспертом Министерства культуры, председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России, президентом Международного совета музеев России. Толстой также организовывал ежегодные встречи писателей в Ясной Поляне.

РБК обратился за комментарием к Владимиру Толстому.

14 мая советником президента по вопросам культуры стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она выпускница театроведческого факультета Российского института театрального искусства. Была корреспондентом в газете «Известия», в 2016 году была избрана в Госдуму, занимала должность секретаря Союза кинематографистов и входила в Общественный совет при Минобороны. Ямпольская также является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству.

7 мая состоялась инаугурация Путина, в связи с чем кабмин ушел в отставку. Состав нового правительства был утвержден 14 мая. В его составе сохранились прежние количество и названия министерств — их 21. В администрации президента остались четыре советника: Антон Кобяков, Игорь Левитин, Валерий Фадеев и Елена Ямпольская. Согласно указу главы государства, на Левитина в том числе возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта.