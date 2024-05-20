Путин отправил в отставку свою советницу Левицкую
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Александры Левицкой, документ размещен на портале правовой информации.
Ранее Левицкая, а также еще один советник президента Владимир Толстой не вошли в новый состав администрации президента, в которой работали более десяти лет.
Левицкая стала советником Путина в 2013 году, до этого около 15 лет работала в администрации президента и в правительстве. В том числе она была замминистра здравоохранения и социального развития (2004–2007, при Михаиле Зурабове) и замглавы Минэкономразвития (2007–2012, при Эльвире Набиуллиной, нынешней главе ЦБ).
У Путина на данный момент четыре советника — Антон Кобяков (занимает пост с 2014 года, до этого работал в администрации президента), Игорь Левитин (бывший министр транспорта, с 2013 года был помощником, также стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта) и Валерий Фадеев (с 2019-го, также является председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека). Новым советником стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Новыми помощниками Путина стали экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сохранили посты помощников Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков.
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