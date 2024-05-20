 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Новое правительство 2024 ,  
0 

Путин отправил в отставку свою советницу Левицкую

Путин подписал указ об отставке своего советника Александры Левицкой
Сюжет
Новое правительство 2024
Левицкая была советником Путина более десяти лет. Прежде она работала в его администрации и в правительстве, в том числе была замглавы Минздрава и Минэка
Александра Левицкая
Александра Левицкая (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Александры Левицкой, документ размещен на портале правовой информации.

Ранее Левицкая, а также еще один советник президента Владимир Толстой не вошли в новый состав администрации президента, в которой работали более десяти лет.

Левицкая стала советником Путина в 2013 году, до этого около 15 лет работала в администрации президента и в правительстве. В том числе она была замминистра здравоохранения и социального развития (2004–2007, при Михаиле Зурабове) и замглавы Минэкономразвития (2007–2012, при Эльвире Набиуллиной, нынешней главе ЦБ).

Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны
Политика

У Путина на данный момент четыре советника — Антон Кобяков (занимает пост с 2014 года, до этого работал в администрации президента), Игорь Левитин (бывший министр транспорта, с 2013 года был помощником, также стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта) и Валерий Фадеев (с 2019-го, также является председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека). Новым советником стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Новыми помощниками Путина стали экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сохранили посты помощников Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин администрация президента Александра Левицкая
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Патрушева в администрации президента назначили куратором кораблестроения
Политика
Путин назначил новый состав администрации президента
Политика
Путин встретился с не вошедшими в новое правительство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
Минфин заявил о изменениях в льготных ипотечных программах Недвижимость, 19:31
В Мелитополе пропал свет Политика, 19:28
МАГАТЭ не нашло фактов использования Украиной ядерных материалов Политика, 19:27
Состояние короля Британии Карла III выросло почти до $775 млн Политика, 19:27
«Ливерпуль» официально объявил имя нового главного тренера Спорт, 19:17
Итоги форума «Технобудущее российского бизнеса» Пресс-центр, 19:17
Генштаб Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета Раиси Политика, 19:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Месси вызвали в сборную на товарищеские матчи перед Кубком Америки Спорт, 19:02
Небензя заявил о сохранившейся возможности мирного решения по Украине Политика, 18:55
В Анкаре заявили, что вертолет Раиси не подавал сигналов бедствия Общество, 18:43
Reuters сообщил о риске для Усика вслед за Фьюри остаться без пояса IBF Спорт, 18:38
Путин отправил в отставку свою советницу Левицкую Политика, 18:37
В Тебризе собрались скорбящие по погибшему президенту Ирана. Видео Политика, 18:36
Фонд Росконгресс объяснил отсутствие биткоин-ажиотажа, как в 2017 году Крипто, 18:33