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Политика ,  
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Путин назначил новый состав администрации президента

Владимир Путин назначил новый состав администрации президента
Главой администрации президента остался Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко также сохранили свои посты. Заместителем главы администрации президента назначен Максим Орешкин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Владимир Путин назначил новый состав администрации президента, он переназначил Антона Вайно ее руководителем, говорится в соответствующих указах главы государства.

Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства. Аналогичную должность заняли Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Магомедсалам Магомедов.

Первыми заместителями главы администрации президента снова стали Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Дмитрий Песков сохранил пост замглавы администрации президента — пресс-секретаря президента.

Путин также назначил своими помощниками экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Их освободили от ранее занимаемых должностей. Этот пост сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков.

Глава государства сохранил своих полномочных представителей во всех округах: в Центральном федеральном округе остался Игорь Щеголев, в Северо-Западном — Александр Гуцан, в Южном — Владимир Устинов, в Северо-Кавказском — Юрий Чайка, в Приволжском — Игорь Комаров, в Уральском — Владимир Якушев, в Сибирском — Анатолий Серышев.

Советниками президента стали Антон Кобяков, Игорь Левитин и Валерий Фадеев. Также эту должность заняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Согласно указу президента, на Левитина в том числе возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта остался Сергей Иванов.

Согласно указу, в новый состав администрации не вошли бывшие советники президента Владимир Толстой и Александра Левицкая. Бывшая заместитель министра экономического развития Левицкая занимала должность советника президента с 2013 года, заслуженный работник культуры Толстой — с 2012 года.

Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками
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Алексей Дюмин
Полпредом президента в Совфеде назначен Артур Муравьев, в Госдуме — Гарри Минх, в Конституционном суде — Александр Коновалов. Таким образом, они сохранили эти должности.

7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Согласно ст. 83 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, глава государства после инаугурации формирует состав своей администрации. Этот орган обеспечивает деятельность президента и контролирует исполнение его решений.

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Владимир Путин Россия администрация президента Антон Вайно Максим Орешкин Владимир Островенко Дмитрий Козак Магомедсалам Магомедов Алексей Громов Сергей Кириенко Дмитрий Песков Алексей Дюмин Николай Патрушев Елена Ямпольская ...
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Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года

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