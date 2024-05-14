Путин назначил новый состав администрации президента
Владимир Путин назначил новый состав администрации президента, он переназначил Антона Вайно ее руководителем, говорится в соответствующих указах главы государства.
Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства. Аналогичную должность заняли Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Магомедсалам Магомедов.
Первыми заместителями главы администрации президента снова стали Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Дмитрий Песков сохранил пост замглавы администрации президента — пресс-секретаря президента.
Путин также назначил своими помощниками экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Их освободили от ранее занимаемых должностей. Этот пост сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков.
Глава государства сохранил своих полномочных представителей во всех округах: в Центральном федеральном округе остался Игорь Щеголев, в Северо-Западном — Александр Гуцан, в Южном — Владимир Устинов, в Северо-Кавказском — Юрий Чайка, в Приволжском — Игорь Комаров, в Уральском — Владимир Якушев, в Сибирском — Анатолий Серышев.
Советниками президента стали Антон Кобяков, Игорь Левитин и Валерий Фадеев. Также эту должность заняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Согласно указу президента, на Левитина в том числе возложены обязанности спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта остался Сергей Иванов.
Согласно указу, в новый состав администрации не вошли бывшие советники президента Владимир Толстой и Александра Левицкая. Бывшая заместитель министра экономического развития Левицкая занимала должность советника президента с 2013 года, заслуженный работник культуры Толстой — с 2012 года.
7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Согласно ст. 83 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, глава государства после инаугурации формирует состав своей администрации. Этот орган обеспечивает деятельность президента и контролирует исполнение его решений.
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