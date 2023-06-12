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Politico сообщило о планах Трампа собрать $2 млн на гонку в день суда
Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает собрать на свою предвыборную кампанию $2 млн в день, когда он предстанет перед судом Майами по делу о секретных документах, пишет издание Politico.
Сбор средств будет проходить в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) 13 июня, через несколько часов после того как ему официально предъявят обвинения.
Бывший американский лидер примет участие в сборе средств после выступления перед сторонниками по итогам суда. Мероприятие готовилось еще до того, как стало известно об обвинениях, пишет издание.
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