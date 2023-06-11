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Наследник Сороса увидел угрозу переизбрания Трампа

Финансист Джордж Сорос передает сыну Алекандру контроль над инвестбизнесом
Александр Сорос в числе своих приоритетов назвал борьбу за свободу слова, право на аборт и расширение электората демократов
Александр Сорос
Александр Сорос (Фото: Dave Kotinsky / Getty Images)

Наследник филантропа и миллиардера Джорджа Сороса Александр выразил беспокойство возможным переизбранием Дональда Трампа президентом США, пишет The Wall Street Journal.

Александр в прошлом декабре возглавил правление фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) после ухода 92-летнего отца, организация консолидирует активы на $25 млрд. Как пишет издание, Сорос планирует принять значительное участие в финансировании соперника Трампа в президентской гонке, выборы состоятся через полтора года — в ноябре 2024-го.

«Как бы мне ни хотелось держать деньги в стороне от политики, но пока этим занимается другая сторона, нам тоже придется это делать», — заявил Александр Сорос.

Он назвал себя более политизированным, чем отец, и рассказал о планах продолжить поддержку политиков США левых взглядов, право на аборт и гендерное равенство. По мнению Сороса, в университетах и других местах свобода слова стала слишком ограничена: «У меня есть некоторые разногласия с моим поколением в отношении свободы слова и других вещей — в конце концов, я вырос, смотря перед сном [выступления комика] Билла Мара».

Как пишет WSJ, Александр более сосредоточен на внутренней политике США, чем отец, и помогает демократам завоевать голоса среди латиноамериканцев и афроамериканцев. Он призывал кандидатов от Демократической партии сделать ее более привлекательной, отточив повестку.

«Наша сторона должна быть более патриотичной и инклюзивной. Если кто-то голосует за Трампа, это не означает, что он потерян или расист», — сказал Сорос.
 

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Джордж Сорос заработал свое состояние в 1970–80 годах, управляя хедж-фондом и делая инвестиции на фондовых, облигационных и валютных рынках на основании собственных прогнозов экономических и политических изменений. В частности, посчитав, что курс британского фунта упадет в 1992 году и сделав необходимые инвестиции, он заработал более $1 млрд.

После падения Берлинской стены в 1989 году Сорос-старший занялся укреплением демократии в странах бывшего Варшавского договора. В 2004 году он признался, что центральным делом его жизни стало не допустить возвращения в Белый дом Джорджа Буша-младшего, в 2008-м он поддержал Барака Обаму. Затем выступал за легализацию медицинской марихуаны и программы обмена шприцев — в ее рамках зависимые от инъекционных наркотиков могли бесплатно получить чистые иглы, что снижает риск повторного использования игл и, как следствие, распространения передающихся через кровь заболеваний, таких как СПИД, ВИЧ и др.

Сорос основал «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF) — сегодня это сеть благотворительных фондов, имеющая более 40 представительств и отделений в разных странах — от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив. В России фонд «Открытое общество» в ноябре 2015 года был признан нежелательной организацией.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джордж Сорос фонд Джорджа Сороса Открытое общество Дональд Трамп
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