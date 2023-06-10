Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России»

Трамп: администрация Байдена относится ко мне как к оппонентам в сталинской России

Трамп заявил, что против него ведет борьбу «министерство несправедливости», а Байден пытается посадить своих противников в тюрьму

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в отношении к нему как «в сталинской России». Об этом он заявил, выступая перед членами Республиканской партии в штате Джорджия.

«Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны администрации [Джо Байдена] вооружили министерство несправедливости. <...> Байден пытается посадить в тюрьму [своих] ведущих политических противников, противник значительно опережает его. Он делает это как в сталинской России или коммунистическом Китае», — сказал экс-президент (цитата по C-SPAN).

Он отметил, что из-за подобных действий США «очень плохо». По словам Трампа, три года назад, то есть в то время, когда он был действующим президентом, страна была «энергонезависимой», с малым уровнем инфляции, низкими налогами и «самой большой экономикой в истории». Трамп отметил, что США поставляют Украине слишком много оружия, в связи с чем американская армия осталась практически без боеприпасов. «Боеприпасы на Украине, все они», — заявил он.

9 июня федеральные прокуроры США обнародовали обвинительное заключение против Трампа по делу о нарушении правил обращения с секретными документами. Ему предъявили обвинения по 37 пунктам. Покидая Белый дом, экс-президент вывез десятки ящиков с документами, многие из которых были секретными, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, ванной комнате и туалете. В связи с этим максимальное наказание, которое грозит Трампу, может составить 20 лет заключения.

В связи с этим Трамп заявил, что администрация Байдена коррумпирована и «никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США».

Ранее Трамп заявлял, что, если бы он оставался лидером государства, при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он связал его со «слабостью и некомпетентностью» Байдена, а также обвинил американские власти в неумении общаться с президентом России Владимиром Путиным. Он обещал решить конфликт при переизбрании президентом, причем до инаугурации.

В прошлом ноябре Трамп объявил, что будет участвовать в выборах, «чтобы снова сделать Америку великой».