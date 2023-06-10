Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Холанд повторил уникальное для английского футбола достижение Роналду Спорт, 00:33
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях Политика, 00:32
«Манчестер Сити» стал лидером сезона по заработку в Лиге чемпионов Спорт, 00:25
«Манчестер Сити» стал вторым клубом из Англии в истории, кто сделал требл Спорт, 00:10
«Манчестер Сити» впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:55
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов Политика, 10 июн, 23:49
Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России» Политика, 10 июн, 23:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Манчестер Сити» открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:28
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10 июн, 23:13
В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран Политика, 10 июн, 23:12
В июне астероиды размером с две Эйфелевы башни пролетят рядом с Землей Технологии и медиа, 10 июн, 22:53
«Манчестер Сити» и «Интер» не открыли счет после первого тайма финала ЛЧ Спорт, 10 июн, 22:48
Галкин столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате Общество, 10 июн, 22:47
Индейцы рассказали, как дети выжили в Амазонке после авиакатастрофы Общество, 10 июн, 22:47
Политика ,  
0 

Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России»

Трамп: администрация Байдена относится ко мне как к оппонентам в сталинской России
Трамп заявил, что против него ведет борьбу «министерство несправедливости», а Байден пытается посадить своих противников в тюрьму
Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency
Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в отношении к нему как «в сталинской России». Об этом он заявил, выступая перед членами Республиканской партии в штате Джорджия.

«Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны администрации [Джо Байдена] вооружили министерство несправедливости. <...> Байден пытается посадить в тюрьму [своих] ведущих политических противников, противник значительно опережает его. Он делает это как в сталинской России или коммунистическом Китае», — сказал экс-президент (цитата по C-SPAN).

Он отметил, что из-за подобных действий США «очень плохо». По словам Трампа, три года назад, то есть в то время, когда он был действующим президентом, страна была «энергонезависимой», с малым уровнем инфляции, низкими налогами и «самой большой экономикой в истории». Трамп отметил, что США поставляют Украине слишком много оружия, в связи с чем американская армия осталась практически без боеприпасов. «Боеприпасы на Украине, все они», — заявил он.

9 июня федеральные прокуроры США обнародовали обвинительное заключение против Трампа по делу о нарушении правил обращения с секретными документами. Ему предъявили обвинения по 37 пунктам. Покидая Белый дом, экс-президент вывез десятки ящиков с документами, многие из которых были секретными, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, ванной комнате и туалете. В связи с этим максимальное наказание, которое грозит Трампу, может составить 20 лет заключения.

В связи с этим Трамп заявил, что администрация Байдена коррумпирована и «никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США».

Ранее Трамп заявлял, что, если бы он оставался лидером государства, при нем конфликта на Украине не произошло бы. Он связал его со «слабостью и некомпетентностью» Байдена, а также обвинил американские власти в неумении общаться с президентом России Владимиром Путиным. Он обещал решить конфликт при переизбрании президентом, причем до инаугурации.

Читайте на РБК Pro
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Что будет с акциями компании «Полиметалл» после санкций
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Как и зачем реанимируют pos-кредитование

В прошлом ноябре Трамп объявил, что будет участвовать в выборах, «чтобы снова сделать Америку великой».

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Дональд Трамп Джо Байден Россия президентские выборы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В палате представителей осудили Байдена из-за обвинений против Трампа
Политика
На упавшем в США самолете разбилась семья спонсора Трампа
Общество
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter