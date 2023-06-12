Посланник папы римского сообщил о планах посетить Москву

Посланник Ватикана по Украине кардинал Маттео Дзуппи, ранее посетивший Киев, заявил, что план урегулирования включает поездку в Россию. Ключом к разрешению конфликта он назвал мир и справедливость

Посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи (Фото: Remo Casilli / Reuters )

Посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что план Ватикана включает поездку в Москву, его слова приводит телеканал RaiNews.

«Второй частью [плана] будет поездка в Москву», — сказал кардинал.

По его словам, как ожидается, «будет определенный прием со стороны правительства и [Русской] православной церкви».

Дзуппи отметил, что ключом к разрешению конфликта являются мир и справедливость, «без справедливости не может быть мира». «С одной стороны, должна быть восстановлена справедливость, а с другой — должен быть установлен мир», — убежден он.

Кардинал посетил Украину с миротворческой миссией 5 и 6 июня по поручению папы Франциска. В частности, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Целью поездки Ватикан называл «выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность».

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин говорил, что в Киеве «не произошло ничего нового по сравнению с тем, что президент Зеленский сообщил папе» на аудиенции 13 мая, попросив святейшего отца о помощи в возвращении украинских детей». Позиция Украины осталась неизменной, однако «говорить друг с другом и выслушивать иные позиции и перспективы — это, несомненно, может принести пользу для содействия миру», отмечал Паролин. Он не исключал, что Дзуппи отправится в Москву.

Зеленский во время аудиенции у понтифика заявил, что Украине не нужны посредники в переговорах с Россией. «При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — подчеркнул он. На встрече с кардиналом украинский лидер пояснил, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но, поскольку военные действия идут на территории Украины, «алгоритм достижения мира может быть только украинским».

На прошлой неделе глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью газете Corriere della Sera сказал, что Дзуппи получил согласие Москвы на его визит. В Кремле до этого говорили, что в графике президента Владимира Путина пока нет встречи с посланником Ватикана.