Песков: в графике Путина пока нет встречи с главой миссии Ватикана по Украине Дзуппи

Кремль заявил, что у Путина в графике нет встречи с посланником Ватикана

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В графике президента Владимира Путина пока нет встречи с кардиналом Маттео Дзуппи — главой миссии Ватикана по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если появится, мы сообщим. Нам известно, что отправляется [кардинал] сначала в Киев. Потом будем вас информировать», — заявил Песков.

Кардинал Дзуппи отправился в Киев в рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. Il Messaggero сообщила, что он уже прибыл в украинскую столицу, при этом его встреча с властями окутана «строжайшей тайной» из соображений безопасности.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил «РИА Новости», что Дзуппи после возвращения в Ватикан с Украины планирует посетить и Россию. РБК направил запросы в МИД России и пресс-службу Святого Престола в Ватикане.

26 мая в МИДе заявили, что Москва положительно оценивает планы папы римского отправить своего посланника в Россию в рамках мирной инициативы, но Ватикан пока не предпринимал для этого шагов.