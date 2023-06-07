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Посланник Ватикана по Украине получил согласие Кремля на визит в Москву

Глава католиков России Пецци: Кремль согласен на визит посланника Ватикана в Москву
Маттео Дзуппи
Маттео Дзуппи (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Посланник Ватикана по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци.

«Как со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, так и со стороны Кремля в последнее время я читал весьма негативные заявления о возможном посредничестве. И в такой застойной ситуации то, что посланник папы римского поехал на Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, — это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», — сказал архиепископ.


Он напомнил о недавнем визите Дзуппи в Киев и сказал, что целью этой поездки было выяснение позиции украинских властей по урегулированию конфликта. Пецци отметил, что ему «представляется очень важным, чтобы могло быть услышано также предложение со стороны Москвы».

Архиепископ допустил, что визит Дзуппи в Россию поможет «возобновить диалог для проведения встречи» между папой римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. «У меня не сложилось впечатления, что между двумя церквями наступило охлаждение. На Пасху я был у патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания», — рассказал он.

Кардинал Маттео Дзуппи посетил Киев в начале июня. Как говорил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, цель его миссии заключается не в «посредничестве как цели», а в попытке «улучшить климат» для «пути к миру».

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в свою очередь, сообщил, что Дзуппи после возвращения в Ватикан с Украины планирует посетить и Россию. В пресс-службе Святого престола тогда сказали РБК, что сейчас есть информация только о поездке Дзуппи на Украину, и пообещали «своевременно» сообщить о дальнейших планах кардинала.

Reuters со ссылкой на источники в Ватикане писал, что Дзуппи планирует встретиться не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что в графике президента пока нет встречи с посланником Ватикана. Планы отправить в Москву ватиканского представителя по урегулированию МИД России оценил положительно.

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