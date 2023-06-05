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Посланник Ватикана прибыл на Украину с миссией по урегулированию

Кардинал Дзуппи прибыл в Киев в рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта
Кардинал Дзуппи
Кардинал Дзуппи (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Кардинал Маттео Дзуппи 5–6 июня отправится в Киев в рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Vatican News. Il Messaggero уточняет, что кардинал уже прибыл в Киев, при этом все окутано «строжайшей тайной» по соображениям безопасности, поэтому неизвестно, о чем Дзуппи будет беседовать с украинскими властями.

В заявлении Святого Престола говорится, что поездка Дзуппи на Украину — «это инициатива, основная цель которой — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, способствующие ослаблению напряженности».

Ранее госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин говорил, что миссия Дзуппи заключается не в «посредничестве как цели», а в попытке «улучшить климат» для «пути к миру». Паролин отметил, что «собеседниками пока будут Москва и Киев», и подчеркнул, что Ватикан не хочет «никого исключать» в диалоге по урегулированию ситуации на Украине.

Источники Reuters в Ватикане сообщали, что Дзуппи планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Маттео Дзуппи стал кардиналом в 2019 году по решению папы римского Франциска. Он был одним из четырех посредников двухлетних переговоров в Риме, которые привели к заключению мирных соглашений и положили конец гражданской войне в Мозамбике в 1992 году. О том, что именно Дзуппи станет руководителем миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине, Святой Престол сообщил 20 мая.

В российском МИДе 26 мая заявили, что Москва положительно оценивает планы папы римского отправить своего посланника в Россию в рамках мирной инициативы, но пока Ватикан не предпринимал для этого шагов.

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13 мая Зеленский во время встречи с понтификом отказался от посредников в переговорах с Россией. «При всем уважении к Его Святейшеству нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — заявил он. При этом он отметил, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно украинской «формулы мира», которую Зеленский представил в ноябре 2022 года и которая включает вывод российских войск с территории Украины. Российские власти назвали выдвинутые украинским президентом условия нереалистичными и неадекватными ситуации.

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