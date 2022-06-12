В Эстонии призвали не спешить с возобновлением деловых связей с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не торопиться возобновлять деловые отношения с Россией после событий на Украине. Об этом она сказала в интервью газете Telegraph.

«Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза завтра не исчезнет. Нельзя вернуться к деловым отношениям [с Россией], как было раньше. На самом деле никаких деловых отношений быть не должно», — считает Каллас.

По ее словам, европейским странам также не стоит бояться разрыва отношений с Москвой. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — заключила глава эстонского правительства.

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