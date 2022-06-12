Киссинджер счел партии США более разобщенными, чем во Вьетнамскую войну
Современные американские партии разобщены сильнее, чем во времена войны во Вьетнаме, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Sunday Times.
«Да, несравненно более», — ответил он на вопрос о том, сильнее ли разобщены американское общество и политики (цитата по «РИА Новости»).
По словам дипломата, в начале 1970-х годов Республиканская и Демократическая партии США еще могли сотрудничать между собой, а «национальный интерес» был «значимым» понятием и не обсуждался сам по себе.
«Термин «национальные интересы» был наполнен смыслом, это даже не обсуждалось. Теперь это [время] закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия», — сказал он (цитата по ТАСС).
Сегодня политики спорят даже о «базовых ценностях Америки», в том числе о вопросах свободы личности и положениях национальной Конституции, обратил внимание дипломат.
О расколе в американском обществе говорили некоторые мировые политики, в том числе российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, раскол углубился после объявления результатов президентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.
В январе 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмом ворвались в Капитолий, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов, и сорвали его. На них победил демократ Джо Байден. Сам Трамп, у которого Байден принимал полномочия, являлся республиканцем. Несогласных с результатами выборов выгнали из Капитолия лишь через несколько часов.
После этого демократы и республиканцы не раз отклоняли законопроекты друг друга, внесенные в американский парламент, на разных этапах голосования. В ноябре 2021 года Демократическая партия отклонила проект республиканцев, предусматривавший внесение в проект бюджета санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Ранее, в сентябре, партия поступила таким же образом, заблокировав проект о повышении лимита госдолга.
В стране не первый год идут споры по вопросу об ограничении права на ношение оружия, которое прописано в Конституции США.
В мае американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщил, что больше не поддерживает демократов, и будет голосовать за республиканцев. По его словам, Демократическая партия США, которая раньше была в основном «партией доброты», стала «партией раскола и ненависти».