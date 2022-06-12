Киссинджер счел партии США более разобщенными, чем во Вьетнамскую войну

Сегодня политики спорят даже о «базовых ценностях Америки», включая вопросы свободы личности и положения национальной Конституции, а каждая администрация США сталкивается с «беспрестанной враждебностью» оппозиции считает политик

Современные американские партии разобщены сильнее, чем во времена войны во Вьетнаме, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Sunday Times.

«Да, несравненно более», — ответил он на вопрос о том, сильнее ли разобщены американское общество и политики (цитата по «РИА Новости»).

По словам дипломата, в начале 1970-х годов Республиканская и Демократическая партии США еще могли сотрудничать между собой, а «национальный интерес» был «значимым» понятием и не обсуждался сам по себе.

«Термин «национальные интересы» был наполнен смыслом, это даже не обсуждалось. Теперь это [время] закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сегодня политики спорят даже о «базовых ценностях Америки», в том числе о вопросах свободы личности и положениях национальной Конституции, обратил внимание дипломат.

О расколе в американском обществе говорили некоторые мировые политики, в том числе российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, раскол углубился после объявления результатов президентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.

Читайте на РБК Pro Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти Статьи Pro На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

В январе 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмом ворвались в Капитолий, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов, и сорвали его. На них победил демократ Джо Байден. Сам Трамп, у которого Байден принимал полномочия, являлся республиканцем. Несогласных с результатами выборов выгнали из Капитолия лишь через несколько часов.

После этого демократы и республиканцы не раз отклоняли законопроекты друг друга, внесенные в американский парламент, на разных этапах голосования. В ноябре 2021 года Демократическая партия отклонила проект республиканцев, предусматривавший внесение в проект бюджета санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Ранее, в сентябре, партия поступила таким же образом, заблокировав проект о повышении лимита госдолга.

В стране не первый год идут споры по вопросу об ограничении права на ношение оружия, которое прописано в Конституции США.

В мае американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщил, что больше не поддерживает демократов, и будет голосовать за республиканцев. По его словам, Демократическая партия США, которая раньше была в основном «партией доброты», стала «партией раскола и ненависти».