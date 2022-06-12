Это нужно сделать, чтобы избежать того, что Россия может стать «форпостом Китая в Европе», считает бывший госсекретарь США

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Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине, если Запад не хочет, чтобы она стала «форпостом Китая в Европе». Об этом он заявил в интервью газетеThe Sunday Times.

Он отметил, что теперь вопрос будет заключаться в том, чем закончатся военные действия на Украине.

«После них нужно найти место для Украины и нужно найти место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — считает Киссинджер.

Экс-госсекретарь неоднократно упоминал о своей статье, которую опубликовал в марте 2014 года. В ней он, в частности, писал о том, что Украина, чтобы «выжить и процветать», не должна быть «форпостом одной из сторон против другой», а должна стать мостом между ними. Россия в свою очередь должна была признать, что «попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого вновь передвинуть свои границы» лишь обрекают ее на повторение «циклов взаимного давления в отношениях с Европой и США», а Запад — что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена».

В конце мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что идеи о сохранении Украиной нейтралитета (одно из требований Москвы на переговорах с Киевом) и ее превращении в «мост» между Востоком и Западом больше не существует.

Бывший глава Госдепа ранее уже призывал Запад отказаться от попыток нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине». Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя подталкивать ее «к постоянному союзу с Китаем», убежден он.