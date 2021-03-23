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Политика ,  
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Байден призвал запретить в США штурмовое оружие после стрельбы в Колорадо

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Stefani Reynolds / Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Джо Байден призвал сенат запретить продажу штурмового оружия после убийства десяти человек в Колорадо, сообщает Reuters

«Повторюсь, мы можем запретить продажу штурмового оружия в стране и магазинов увеличенной емкости», — сказал Байден. По его словам, ограничения должны стать не партийным вопросом, а общеамериканским.

«Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять разумные шаги, которые спасут жизни в будущем», — сказал американский лидер.

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Ранее в городе Боулдер в штате Колорадо мужчина открыл стрельбу на парковке рядом с продуктовым магазином, после чего вошел внутрь. Жертвами стрелка стали 10 человек. Среди погибших был полицейский. Стрелявшего задержали. Он был ранен.

В США давно ведутся разговоры об ужесточении законодательства в сфере продажи оружия. Право хранить и носить его гарантируется второй поправкой Конституции. Тем не менее из-за регулярно возникающих случаев массового расстрела граждан, в том числе в школах, ряд организаций и политиков выступают за введение ограничений.

Среди таких мер — введение единой базы учета покупателей оружия, запрет продавать штурмовые винтовки, оружие с магазинами большой емкости и т.д. За введение ограничений традиционно выступают представители Демократической партии, против — республиканцы.

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О намерении ограничить законодательство в сфере владения оружием Байден заявлял в ходе своей предвыборной кампании. Уже на посту президента он в очередной раз призвал конгресс ужесточить законодательство в этой области.

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