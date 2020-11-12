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Выборы президента США ,  
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Лавров заявил о глубоком расколе в США

Фото:Craig Ruttle / AP
Фото: Craig Ruttle / AP

По результатам президентских выборов в США видно, что в стране существует глубокий раскол, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает корреспондент РБК.

«Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал министр.

По его словам, политики должны искать какие-либо «сцепки» и объединительные идеи, которые будут сплачивать американский народ.

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Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого числа избирателей, проголосовавших по почте, подсчет голосов затянулся.

Официально итоги выборов еще не объявлены, однако американские СМИ сообщили о победе Байдена в нескольких ключевых штатах. Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о планах провести судебное расследование относительно результатов в нескольких штатах.

Предварительные результаты выборов президента США
По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты
Штаты, где лидирует Дональд Трамп
Штаты, где лидирует Джо Байден
Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90%
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Источники: Bloomberg, Fox News

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