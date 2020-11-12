Лавров заявил о глубоком расколе в США

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По результатам президентских выборов в США видно, что в стране существует глубокий раскол, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает корреспондент РБК.

«Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал министр.

По его словам, политики должны искать какие-либо «сцепки» и объединительные идеи, которые будут сплачивать американский народ.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого числа избирателей, проголосовавших по почте, подсчет голосов затянулся.