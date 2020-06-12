МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

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Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе чешского МИДа, отвечая на вопрос о ходе переговоров относительно памятника и его приобретения российской стороной.

В чешском ведомстве добавили, что сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем ее переместят в Музей XX века, где ее сможет увидеть общественность.

«Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам, которых [в стране] насчитывается более 4 тыс., однако то же самое нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России», — отметили в чешском МИДе.

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