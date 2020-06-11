В МИДе заявили о готовности выкупить снесенный в Праге памятник Коневу

Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил, что выкуп демонтированного в Праге памятника маршалу Коневу Москва рассматривает в качестве крайней меры

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Решение властей Праги демонтировать памятник маршалу Коневу и поместить его в несуществующий музей нарушает положения договора между Россией и Чехией, в качестве крайней меры Москва готова выкупить монумент, заявил заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, «упрятать» его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», — сказал Титов в интервью «РИА Новости».

«Памятники сохраняют свой смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены. Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации», — добавил он.

Титов также заявил, что заключенный между Чехией и Россией договор о дружественных отношениях и сотрудничестве предусматривает обязанность сторон «обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений».