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В МИДе заявили о готовности выкупить снесенный в Праге памятник Коневу

Заместитель министра иностранных дел Владимир Титов заявил, что выкуп демонтированного в Праге памятника маршалу Коневу Москва рассматривает в качестве крайней меры
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Решение властей Праги демонтировать памятник маршалу Коневу и поместить его в несуществующий музей нарушает положения договора между Россией и Чехией, в качестве крайней меры Москва готова выкупить монумент, заявил заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, «упрятать» его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», — сказал Титов в интервью «РИА Новости».

«Памятники сохраняют свой смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены. Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации», — добавил он.

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Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленного на площади Интербригады в Праге, Чехия

Титов также заявил, что заключенный между Чехией и Россией договор о дружественных отношениях и сотрудничестве предусматривает обязанность сторон «обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений».

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги 9 мая 1980 года. Его сняли с пьедестала по решению местных властей 3 апреля 2020 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру планировали переместить в хранилище, а затем она должна была стать частью экспозиции Музея памяти XX века. Еще до сноса, в августе 2018 года, муниципальные власти изменили табличку на памятнике. Помимо информации об участии маршала в освобождении Праги в 1945 году на ней отметили его причастность к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году.

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Фото: Petr David Josek / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что демонтаж памятника не останется без ответа. «Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», — отметила она. Москва призвала Прагу соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: памятник, Чехия, выкуп
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