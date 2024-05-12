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Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»

Минобороны: ВСУ атаковали Белгород с помощью ракет «Точка-У»

Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали около 11:40 мск жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород», — передало ведомство.

По заявлению Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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Георгий Смирнов
Минобороны обстрел ВСУ Белгород «Точка-У»
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