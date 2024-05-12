Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали около 11:40 мск жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.
«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород», — передало ведомство.
По заявлению Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
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