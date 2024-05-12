СК завел дело о теракте после массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

СК завел дело о теракте после обстрела Белгорода

Александра Бастрыкин (Фото: СК РФ)

После обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело завели по ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Белгород направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Он прибыл на место. Спасатели разбирают завалы. По последним данным МЧС, удалось спасти 12 человек, в том числе двух детей.

СК неоднократно заводил дела после обстрела Белгорода. В частности, после массированной атаки 15 февраля, в результате которой погибли семь человек, еще 19 пострадали.