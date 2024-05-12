Гладков сообщил, что многоэтажка в Белгороде обрушилась из-за снаряда ВСУ

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде произошло из-за попадания снаряда во время обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил губернатор.

«Интерфакс» пишет, что под завалами оказались по меньшей мере 10 человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет о двух пострадавших. Baza утверждает, что погибли как минимум 4 человека, 21 человек пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. За сутки 12 мая в регионе пять раз запускали сигнал ракетной опасности, в последний раз — в 11:19 мск.

Материал дополняется.