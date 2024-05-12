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Крыша попавшего под обстрел дома в Белгороде обрушилась на спасателей
В Белгороде обрушилась крыша частично разрушенного многоквартирного жилого дома, под завалы попали спасатели, сообщает корреспондент ТАСС.
Подъезд дома обрушился в результате попадания снаряда ВСУ. На место прибыли спасатели для разбора завалов. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе двое детей.
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