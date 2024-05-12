В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки

Несколько человек пострадали, под завалами могут находиться люди. Губернатор сообщил о попадании снаряда в дом, в результате рухнул целый подъезд с десятого по первый этажи

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде частично обрушился жилой дом, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал «112». Инцидент произошел на улице Щорса.

go31 пишет, что, по предварительным данным, рухнул подъезд многоэтажки. Об обрушении подъезда также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Под завалами жилого дома могут быть люди, по предварительным данным, пострадали два человека, передает ТАСС. Телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что пострадали по меньшей мере три человека. По информации Shot, как минимум 15 человек могли оказаться под обломками рухнувшего подъезда.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода и Белгородского района. По его словам, снаряд попал в многоквартирный жилой дом на Харьковской горе, в результате обрушился целый подъезд с десятого по первый этажи.

Гладков в 11:19 предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности. Это уже пятое предупреждение за день.

Накануне губернатор сообщал, что при обстреле Белгорода и Белгородского района погибла мирная жительница. Еще 29 человек, в том числе ребенок, пострадали. В городе были повреждены четыре кровли в многоквартирных домах. Всего повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта.