Украина допустила обмен экс-главы «Мотор Сич» на «тысячу наших ребят»

Арестованный на Украине бывший руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев сам просил включить его в список на обмен с Россией. Киев ранее допускал, что его могут обменять на украинских военных

Вячеслав Богуслаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Включение в обмен бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который проходит подозреваемым по нескольким уголовным статьям, возможно, например при условии возвращения Киеву 1 тыс. украинских военных, заявил в интервью 24-му каналу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Однако подчеркиваю, что это очень тяжелая работа — заниматься обменом наших пленных», — сказал он.

Подоляк добавил, что Богуслаев должен получить «максимальные сроки», а его преступления «юридически нужно зафиксировать».

Богуслаева задержали на Украине осенью 2022 года по делу о «пособничестве государству-агрессору» и «коллаборационной деятельности». Обвинения в отношении него связаны с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации», заявляли в СБУ. Позже его заподозрили в препятствовании деятельности украинской армии путем намеренной блокировки выполнения государственного заказа.

«Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей и газотурбинных установок. До вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания была основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан. После этого на поставки были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона подозревала, что Богуслаев продолжает вести дела с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов. В марте 2021 года завод был национализирован.

Богуслаев арестован. Комментируя обвинения в свой адрес, он говорил, что является генеральным конструктором, а также работает над созданием и модернизацией вертолетов. «С этого и нужно начинать», — отмечал он.

В мае экс-глава «Мотор Сич» попросил офис украинского президента включить его в список на обмен с Россией. В прошлом октябре Подоляк уже допускал обмен Богуслаева, называл этот процесс «тонкой материей», но допускал использование любой возможности для возвращения украинских военных. В Кремле, комментируя это, тогда заявляли, что не занимаются вопросами обменов, а также указали, что не занимается этим и Подоляк. «Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле ранее отмечали, что контактами с Украиной во вопросу обменов занимается Минобороны.