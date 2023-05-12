Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 16:05
Топ-5 событий на СПБ Бирже: увольнение Маска, инфляция в США и дебют Arm РБК Инвестиции, 18:29
Граничащие с Украиной страны призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна Политика, 18:13
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Черногории Общество, 18:08
Украина допустила обмен экс-главы «Мотор Сич» на «тысячу наших ребят» Политика, 18:05
Бывший голкипер «Авангарда» забросил шайбу в свои ворота в матче ЧМ Спорт, 18:02
Жителям новых регионов «простили» долги перед украинскими банками Общество, 18:01
Минфин выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 17:58
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Крыму сбили беспилотник Политика, 17:55
Оба пилота разбившегося в Крыму военного Ми-28 погибли Политика, 17:51
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
Что такое IBO: как компании привлечь средства частных инвесторов Pro, 17:45
Россиянин из второй сотни рейтинга ATP победил в Риме 29-ю ракетку мира Спорт, 17:40
В Дагестане ликвидировали двух стрелявших в полицейских экстремистов Политика, 17:33
В Крыму разбился военный вертолет Ми-28 Политика, 17:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина допустила обмен экс-главы «Мотор Сич» на «тысячу наших ребят»

Михаил Подоляк допустил возможность обмена экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева
Арестованный на Украине бывший руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев сам просил включить его в список на обмен с Россией. Киев ранее допускал, что его могут обменять на украинских военных
Вячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Включение в обмен бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который проходит подозреваемым по нескольким уголовным статьям, возможно, например при условии возвращения Киеву 1 тыс. украинских военных, заявил в интервью 24-му каналу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Однако подчеркиваю, что это очень тяжелая работа — заниматься обменом наших пленных», — сказал он.

Подоляк добавил, что Богуслаев должен получить «максимальные сроки», а его преступления «юридически нужно зафиксировать».

Богуслаева задержали на Украине осенью 2022 года по делу о «пособничестве государству-агрессору» и «коллаборационной деятельности». Обвинения в отношении него связаны с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации», заявляли в СБУ. Позже его заподозрили в препятствовании деятельности украинской армии путем намеренной блокировки выполнения государственного заказа.

«Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей и газотурбинных установок. До вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания была основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан.

После этого на поставки были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона подозревала, что Богуслаев продолжает вести дела с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов.

В марте 2021 года завод был национализирован.

Богуслаев арестован. Комментируя обвинения в свой адрес, он говорил, что является генеральным конструктором, а также работает над созданием и модернизацией вертолетов. «С этого и нужно начинать», — отмечал он.

В мае экс-глава «Мотор Сич» попросил офис украинского президента включить его в список на обмен с Россией. В прошлом октябре Подоляк уже допускал обмен Богуслаева, называл этот процесс «тонкой материей», но допускал использование любой возможности для возвращения украинских военных. В Кремле, комментируя это, тогда заявляли, что не занимаются вопросами обменов, а также указали, что не занимается этим и Подоляк. «Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Россияне скупают недвижимость в ОАЭ. Что нужно знать про это государство
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд

В Кремле ранее отмечали, что контактами с Украиной во вопросу обменов занимается Минобороны.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев обмен пленными Военная операция на Украине
Материалы по теме
Москалькова сообщила об отказе Киева при обмене брать рядовых ВСУ
Политика
Байден заявил о поиске США возможности для освобождения Гершковича
Политика
Москалькова назвала тяжелоранеными военных, переданных Киеву сверх обмена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter