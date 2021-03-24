Политика , 24 мар, 13:32
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Зеленский подписал указ о национализации компании «Мотор Сич»
Производство авиационных двигателей на заводе «Мотор Сич» в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич». Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 <...> «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», — говорится в тексте указа.
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