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Зеленский подписал указ о национализации компании «Мотор Сич»

Производство авиационных двигателей на заводе «Мотор Сич» в Запорожье
Производство авиационных двигателей на заводе «Мотор Сич» в Запорожье (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в собственность государства производителя авиадвигателей и турбин «Мотор Сич». Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 <...> «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», — говорится в тексте указа.

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Фото:РИА Новости

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