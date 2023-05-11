Экс-глава «Мотор сич» попросил обменять его в Россию

Экс-глава «Мотор сич» Богуслаев попросил включить его в список на обмен в Россию

Богуслаев арестован на Украине по обвинению в госизмене и коллаборационизме из-за возможных поставок в Россию деталей для ударных вертолетов. Он напомнил, что ему 84 года и попросил передать Москве

Вячеслав Богуслаев (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Бывший президент украинской компании «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, соответствующее письмо он направил главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, пишет «Радио Свобода» (Минюст обьявил ее СМИ-иноагентом).

В распоряжении редакции оказался снимок обращения на русском языке, написанном от руке. Письмо 84-летний Богуслаев подписал как пенсионер и инвалид I группы.

«Прошу добавить меня в список на обмен с российской федерацией», — написал Богуслаев от руки, используя в названии строчные буквы.

Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными отметил, что Киев продолжит применять «все доступные инструменты» для возвращения украинцев на родину. «Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам», — сказал представитель штаба Андрей Юсов.

Глава СБУ Василий Малюк прежде не исключал обмен Богуслаева, но указывал, что для этого тому предстоит дать все необходимые показания. Это же условие называли в офисе президента Украины.

Сейчас Богуслаев находится в СИЗО. Его задержали осенью 2022 года по обвинению в госизмене и коллаборционной деятельности. Дело против него связано с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации». Следствие считает, что руководство «Мотор Сич» сговорилось в «Ростехом» и наладило поставки украинских авиадвигателей в Россию, которые были использованы для выпуска и ремонта ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник»

В «Ростехе» информацию о сотрудничестве с «Мотор Сич» отрицают. На суде прошлой осенью, где было принято решение о его аресте, Богуслаев ответил на вопрос журналистов, сотрудничал ли он с российской стороной так: «Я генеральный конструктор. Моя задача создавать и модернизировать вертолеты. С этого и нужно начинать».

В этом феврале Богуслаева также обвинили в содействии деятельности террористической организации из-за финансирования ДНР после начала Россией военной операции. СБУ заявило, что тот в целях «снабжения авиакомплектующими предприятий военно-промышленного комплекса России» сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем ДНР. За счет налогов от реализации авиапродукции бюджет республики получил более 290 млн руб.

