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Песков ответил на идею обмена главы «Мотор Сич» на военнопленных

Песков: советник главы офиса президента Украины Подоляк не занимается обменом пленными
Вячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Кремль не занимается вопросами обмена военнопленными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности обмена главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских военных.

«Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, ими не занимается и Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», — сказал Песков.

Вечером 22 октября член совета администрации занятой российскими войсками части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании Богуслаева в подконтрольном Киеву городе Запорожье. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что главу «Мотор Сич» задержали по подозрению в работе на Россию. Его и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия подозревают по ст. 111.1 УК Украины (коллаборационная деятельность, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы) и ст. 111.2 (пособничество государству-агрессору, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, руководство «Мотор Сич» в сговоре с представителями «Ростеха» наладило транснациональные каналы поставок в Россию украинских авиадвигателей, которые затем были использованы для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных переговоров Богуслаева. Из них следует, что тот незадолго до 24 февраля и после начала российской спецоперации вел переговоры о поставке в Россию двигателей. В одном из фрагментов человек, которого СБУ называет Богуслаевым, обсуждает с человеком, подписанным как представитель Минобороны России генерал Анатолий Ситнов, поставки запчастей и контракты на двигатели для вертолетов Ми-24, Ми-35 и Ми-28.

В «Ростехе» опровергли информацию о сотрудничестве с украинской компанией. Там заявили, что Москва провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Близкий к «Ростеху» источник РБК назвал задержание Богуслаева результатом «конфликта между местными элитами».

25 октября Подоляк в эфире канала «Настоящее время» (признан в России иноагентом) не исключил обмен Богуслаева на военнопленных, но отметил, что вопросы обмена — «тонкая материя», которой более подробно занимаются глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь координационного штаба Дмитрий Усов. Он выразил надежду, что Киев будет использовать «любую возможность обмена любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов».

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