СБУ обвинила президента «Мотор Сич» в поставках двигателей России

Руководство завода, по данным СБУ, наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента украинского предприятия «Мотор Сич», расположенного в подконтрольном Киеву городе Запорожье, героя Украины Вячеслава Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия по подозрению в работе на Россию, сообщается в телеграм-канале СБУ.

Оба подозреваются по двум статьям УК Украины — ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Уголовное дело связано с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации», пояснили в СБУ.

По версии следствия, к поставкам причастно руководство завода, которое «действовало в сговоре» с представителями российской корпорации «Ростех». Как утверждает ведомство, подозреваемые наладили транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию. Их использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», заявили в СБУ.

По данным СБУ, для обхода санкций организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Эти компании отправляли заказ украинскому производителю «якобы для нужд зарубежной стороны», а затем переправляли военную продукцию в Россию.

РБК направил запрос представителю «Ростеха».

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Накануне о задержании Богуслаева по обвинению в государственной измене сообщил член совета администрации занятой российскими силами части Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, у Богуслаева дома прошли обыски, его под конвоем увезли в Киев. Президенту «Мотор Сич» грозит пожизненное заключение.

До присоединения Крыма к России в 2014 году «Мотор Сич» был основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан. После этого на поставки были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона подозревала, что Богуслаев продолжает вести дела с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов. В марте прошлого года завод национализировали.