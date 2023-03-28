Экс-главу «Мотор Сич» заподозрили в препятствовании ВСУ

По данным СБУ, в апреле 2022 года Богуслаев заблокировал передачу украинской разведке вертолета Ми-2, распорядился его разобрать и скрыть документацию. До этого его обвиняли в коллаборационизме и спонсировании терроризма

Вячеслав Богуслаев (в центре) (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Бывшему президенту завода «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву сообщили о подозрении в препятствовании деятельности украинской армии, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным контрразведки и СБУ, Богуслаев намеренно заблокировал выполнение госзаказа. В апреле 2022 года украинское Главное разведывательное управление (ГУР) запросило у «Мотор Сич» вертолет типа Ми-2 «для выполнения боевых задач на фронте». Следствие считает, что Богуслаев распорядился разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По информации СБУ, работники завода сняли с вертолета лопасти и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.

Богуслаеву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается.

«Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей и газотурбинных установок. До вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания была основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан. После этого на поставки были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона подозревала, что Богуслаев продолжает вести дела с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов. В марте 2021 года завод был национализирован.

В конце октября 2022 года СБУ задержала Богуслаева, обвинив его в коллаборационистской деятельности, пособничестве государству-агрессору и госизмене. Уголовное дело связано с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации». Позже Богуслаева арестовали.

По версии следствия, руководство «Мотор Сич» находилось в сговоре с представителями «Ростеха» и наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию. Эти двигатели использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», заявили в СБУ. В «Ростехе» информацию о сотрудничестве с «Мотор Сич» отрицают.

В начале февраля Богуслаева обвинили также в содействии деятельности террористической организации из-за финансирования ДНР после начала российской военной операции. По этой статье 83-летнему Богуслаеву может грозить до 15 лет лишения свободы. В СБУ заявили, что он с целью «снабжения авиакомплектующими предприятий военно-промышленного комплекса России» сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем ДНР. За счет налогов от реализации авиапродукции бюджет республики получил более 290 млн руб.