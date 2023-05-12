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ANSA узнало о планах Зеленского встретиться с президентом Италии 13 мая

ANSA: Владимир Зеленский встретится с президентом Италии Маттареллой в Риме 13 мая
Президент Украины Зеленский 13 мая прибудет в Рим и встретится с президентом Италии Маттареллой, сообщает агентство. Время переговоров двух лидеров пока не разглашается. В этот же день он может встретиться с папой римским
Серджо Маттарелла
Серджо Маттарелла (Фото: Stefano Guidi / Getty Images)

Президент Италии Серджо Маттарелла примет украинского лидера Владимира Зеленского 13 мая в Квиринальском дворце. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

Время встречи глав двух стран пока не разглашается, отмечает агентство.

Помимо этого, ранее ANSA сообщало, что в ходе визита в Италию Зеленский может встретиться 13 мая с папой римским Франциском, а на следующий день — с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Италия с февраля 2022 года предоставила Украине пять пакетов военной помощи. Мелони также говорила о желании Рима играть ведущую роль в восстановлении Украины.

Помимо этого, итальянский премьер и папа римский говорили о готовности стать гарантами мира на Украине. Так, в октябре понтифик обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», и к Зеленскому — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

В начале мая папа римский Франциск сообщил, что Ватикан участвует в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. Однако в МИД России заявили, что Москва не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию ситуации.

Зеленский в начале мая посетил Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пекка Хаависто. Помимо этого, он принял участие во встрече премьер-министров Северной Европы, на которой обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.

О планах украинского лидера 14 мая посетить Германию писала Berliner Zeitung. Газета опубликовала статью о том, что органы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку к его визиту. Издание также привело подробности, к примеру, что Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton.

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По данным издания, 14 мая его должен принять канцлер Германии Олаф Шольц, Зеленский также встретится с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Тем не менее в Киеве заявили, что Зеленский оказался «сильно разочарован» раскрытием деталей его запланированного на май визита в Берлин и думает о его отмене. После этого в Германии завели дело о государственной измене в связи с утечкой информации в СМИ.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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