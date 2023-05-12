ANSA узнало о планах Зеленского встретиться с президентом Италии 13 мая
Президент Италии Серджо Маттарелла примет украинского лидера Владимира Зеленского 13 мая в Квиринальском дворце. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники в правительстве.
Время встречи глав двух стран пока не разглашается, отмечает агентство.
Помимо этого, ранее ANSA сообщало, что в ходе визита в Италию Зеленский может встретиться 13 мая с папой римским Франциском, а на следующий день — с премьер-министром страны Джорджей Мелони.
Италия с февраля 2022 года предоставила Украине пять пакетов военной помощи. Мелони также говорила о желании Рима играть ведущую роль в восстановлении Украины.
Помимо этого, итальянский премьер и папа римский говорили о готовности стать гарантами мира на Украине. Так, в октябре понтифик обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», и к Зеленскому — «быть открытым для серьезных предложений о мире».
В начале мая папа римский Франциск сообщил, что Ватикан участвует в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. Однако в МИД России заявили, что Москва не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию ситуации.
Зеленский в начале мая посетил Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пекка Хаависто. Помимо этого, он принял участие во встрече премьер-министров Северной Европы, на которой обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.
О планах украинского лидера 14 мая посетить Германию писала Berliner Zeitung. Газета опубликовала статью о том, что органы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку к его визиту. Издание также привело подробности, к примеру, что Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton.
По данным издания, 14 мая его должен принять канцлер Германии Олаф Шольц, Зеленский также встретится с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
Тем не менее в Киеве заявили, что Зеленский оказался «сильно разочарован» раскрытием деталей его запланированного на май визита в Берлин и думает о его отмене. После этого в Германии завели дело о государственной измене в связи с утечкой информации в СМИ.