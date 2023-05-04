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В Германии завели дело из-за утечки данных о визите Зеленского в Берлин

В Германии завели дело о разглашении гостайны за публикацию о визите Зеленского в Берлин
Репутации полиции Берлина нанесен «позорный ущерб» на национальном и международном уровнях и заголовки газет не могут ставиться выше, чем доверие к полицейским, заявила глава ведомства Барбара Словик
Фото: Miguel Villagran / Getty Images
Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Полиция Берлина начала расследование по делу о государственной измене в связи с публикацией в СМИ информации о запланированном на 14 мая визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию, говорится в заявлении столичной полиции.

«Накануне в одной из берлинских газет появилась статья, в которой якобы цитируется сотрудник берлинской полиции. В ней приводятся конфиденциальные сведения о планируемой операции», — указано в заявлении.

Полиция Берлина официально не предоставляла никаких данных, которые могли бы поставить под угрозу государственный визит Зеленского.

Глава берлинской полиции Барбара Словик заявила, что для нее «невыносим» тот факт, что ее подчиненный мог нанести «позорный ущерб» репутации ведомства на национальном и международном уровнях.

«Недопустимо, чтобы заголовки газет ставились выше, чем надежность берлинской полиции и доверие к нам. Поэтому я и поручила Государственному уголовному управлению провести расследование по делу о госизмене», — пояснила она.

Ранее Berliner Zeitung опубликовала статью о том, что органы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку к визиту Зеленского, который намечен на 14 мая. На Потсдамской площади в округе Митте действует первый уровень безопасности.

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По данным издания, Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton. Силовики намерены использовать собак для поиска взрывчатки и охранять гостя с помощью снайперов.

В первый день визита Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого он отправится в Аахен, где получит международную премию им. Карла Великого, которую вручают за выдающийся вклад в объединение Европы, писала Berliner Zeitung.

Портал T-online со ссылкой на близкие к правительству источники на Украине сообщил, что президент Украины «сильно разочарован» раскрытием деталей его визита и думает о его отмене.

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Владимир Зеленский Германия визит гостайна уголовное дело
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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