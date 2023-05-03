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Зеленский приехал в Финляндию
Президент Украины Зеленский приехал в Финляндию
Владимир Зеленский и Саули Ниинистё
Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщает Yle.
У Президентского дворца началась церемония приема украинского лидера, трансляцию ведет портал. Вначале запланирована двусторонняя встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё, после чего в рамках официального обеда президент Украины встретится также с премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.
После этого во второй половине дня Зеленский совместно с Ниинистё примет участие во встрече премьер-министров Северных стран.
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