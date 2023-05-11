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Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины

Рогов и Леонтьев: военные в Запорожье и на Херсонщине опровергли контрнаступление Украины
ВСУ начали операции Артемовском, под Соледаром организовали «прорыв», сообщили военкоры 11 мая. Позднее они смягчили первоначальные сообщения, а местные власти в Запорожье и Херсонской области сообщили о спокойной обстановке.
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Информация о начале полномасштабного наступления ВСУ на Запорожском направлении не подтверждается. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — написал он в телеграм-канале.

Также «все спокойно» на Херсонском направлении, сообщил ТАССу глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «К этим сообщениям [о наступлении] нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр в этих условиях невозможно, это было бы безумием», — сказал Леонтьев.

Ранее о начале контрнаступления ВСУ сообщили сразу несколько российских военкоров в телеграм-каналах.

  • Как пишет военкор Евгений Поддубный, ВСУ начали операцию по окружению российских сил на артемовском направлении, а в районе Соледара силы Киева «при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка» смогли «организовать прорыв». По данным журналиста, ВСУ пытаются закрепиться на позициях, обстановку он назвал тяжелой. Позже он добавил, что «противник ведет локальные бои в рамках большого замысла».
  • Военкор Александр Симонов написал, что в районе Богдановки под Артемовском «прорыв ВСУ оказался успешен».
  • Поддубный также сообщил, что «товарищи из Харькова» рассказали о движении колонн военной техники ВСУ в течение дня «в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление». «В колоннах танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой», — добавил журналист. Он отметил, что в колоннах были танки западного производства. При этом Поддубный подчеркнул, что перемещения техники происходят в районе Харькова, речь не идет о том, что «противник идет наступать на Белгород». О движении танков ВСУ по объездной Харькова также написал военкор Александр Коц.
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  • RT передает, что «из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра». По данным телеканала, десантные катера скопились в Бериславе на правом берегу Днепра.
  • WarGonzo (военкор Семен Пегов) сообщает, что ВСУ пошли в атаку под Майорском (поселок находится на северной окраине Горловки в ДНР). Источники телеграм-канала сообщили о «локальных успехах ВСУ на этом участке фронта».
  • О том, что «Контрнаступ Киева начался», написал также в своем телеграмм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, указав, что «Противник продолжает давить по флангам Артемовска». Позже он уточнил, что «с Ореховского направления парни отписались — активного продвижения противника нет, все в рамках взаимного сожительства», а с направления Гуляйполя-Пологи друзья пишут, что тоже все в рамках приличия».

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в телеграм-канале, что центр города обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град», выпущено семь ракет. По его данным, пострадали восемь человек, они госпитализированы, один впоследствии умер. Повреждены здания горловского техникума, жилые дома, перебит газопровод.

На Украине в Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствует карта оповещений.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ВСУ нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, украинские силы готовы к наступлению, но армия все еще нуждается в некоторой дополнительной помощи от Запада — например, в бронетехнике, которая «приходит партиями». Зеленский отметил, что украинские войска могли бы пойти в наступление с тем, что у них есть, и «добиться успеха», но тогда ВСУ потеряли бы большое количество бойцов. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин счел, что президент Украины «лукавит», поскольку силы Киева уже ведут контрнаступление.

В российском МИДе говорили, что украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям — кровопролитию и эскалации.

Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины
Власти ответили на сообщения военкоров о начале контрнаступления Украины

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
контрнаступление Украина ВСУ Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине Запорожская область Херсонская область
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