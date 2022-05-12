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Посла России вызвали в МИД Румынии из-за статьи о НАТО

Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны из-за статьи о НАТО, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте <...> статьи под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России <...> Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД», — сказано в сообщении.

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Татьяна Зыкина
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