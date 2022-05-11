Нарышкин заявил об указании США распространять фейки о российских военных

По его словам, Госдеп рекомендовал подконтрольным организациям распространять в Telegram-каналах и соцсетях «вбросы», направленные на дегуманизацию российского руководства, чтобы вызвать у населения протестные настроения

Сергей Нарышкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Госдепартамент США поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор СВР Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

По его словам, НПО рекомендовано распространять «самые невероятные» фейки, направленные на «дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства» России в глазах народа. Для этого «подшефным» Госдепа посоветовали активно использовать нецензурную лексику, оскорбления и вульгарные образы.

«Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что «демократический киевский режим» при поддержке «великого и ужасного» Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение «тоталитарной» России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы», — цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.

Предполагается, что под влиянием этих сообщений российская молодежь выйдет на улицы с протестами и запустит в стране «выгодные Западу перемены», поясняет глава ведомства.

По мнению Нарышкина, в действиях Госдепа есть много общего с деятельностью министерства пропаганды Третьего рейха и его главы Йозефа Геббельса. Нарышкин выразил надежду, что у Вашингтона, как и в свое время у Берлина, не получится сделать из русского народа «стадо свиней» с помощью СМИ. «А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде», — предостерег он.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, целью которой власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Многие страны мира, включая США, Великобританию и государства Евросоюза, осудили военные действия.

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