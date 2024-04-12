 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-министр обороны Украины Резников нашел новую работу

Экс-министр обороны Украины Резников устроился на работу в «Институт будущего»
Сюжет
Военная операция на Украине
Уволенный Зеленский в сентябре прошлого года экс-министр обороны Украины Резников занял пост директора программ безопасности и обороны в «Институте будущего» — украинском аналитическом центре
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Бывший министр обороны Украины (с ноября 2021-го по сентябрь 2023-го) Алексей Резников стал новым директором программ безопасности и обороны в украинском «Институте будущего», сообщил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) соучредитель института Игорь Лиски.

Лиски опубликовал групповую фотографию, на которой он запечатлен с Резниковым и директором экономических программ института Анатолием Амелиным.

«На данный момент это [программа безопасности и обороны] наиболее актуальное направление, и мы твердо верим, что именно Алексей Резников сможет придать новый импульс сектору обороны и безопасности нашей страны. Мы ждем ваших идей и сотрудничества. Мы обещаем новый уровень аналитики, контента и дискурса», — подписал публикацию Лиски.

«Институт будущего» — это независимый аналитический центр, который занимается прогнозами, предоставляет площадку для дискуссий по актуальным темам, формулирует практические рекомендации к действиям и предлагает эффективные решения, говорится в описании деятельности на его сайте. Он был основан в 2016 году. В наблюдательный совет входят семь человек — трое американцев, один англичанин, один немец и трое украинцев.

Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова
Политика
Алексей Резников

Алексей Резников родился во Львове в 1966 году. Юрист по образованию, в политику он пришел в 2008 году — работая адвокатом, он также был депутатом Киевского городского совета VI созыва. В 2019 году Владимир Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. С марта 2020-го по ноябрь 2021 года он был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Минобороны Украины Резников возглавил в ноябре 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабных боевых действий.

Его возможную отставку стали обсуждать с начала 2023 года. Обсуждение происходило на фоне скандала из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В январе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести украинских областях — исходя из них, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве (например, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они шли по цене 17 грн (31,7 руб.).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить главу Минобороны вечером 3 сентября. Он объяснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова был назначен Рустем Умеров. 

Сам Резников, подводя итоги своей работы, отмечал, что с ноября 2021 года «был пройден непростой путь от отказа западных стран поставлять Украине ПЗРК Stinger до создания так называемой авиационной коалиции.

В России смену министра обороны Украины назвали внутренним делом страны. «Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Алексей Резников Минобороны Украины Военная операция на Украине Институт
Материалы по теме
Верховная рада отправила в отставку министра обороны Резникова
Политика
Шойгу понадеялся на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова
Политика
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Полиция задержала мужчину, облившего кислотой двух человек в Подмосковье Общество, 00:27
В Институте Пушкина спрогнозировали сценарий исчезновения русского мата Технологии и медиа, 00:00
США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля Политика, 12 апр, 23:54
Экс-сотрудник СБУ рассказал о своем состоянии после покушения в Москве Политика, 12 апр, 23:51
Суд в Москве арестовал экс-следователя по делу Merlion Общество, 12 апр, 23:44
Вашинтон обратился к Ирану с просьбой и начал переброску сил Политика, 12 апр, 23:33
Экс-министр обороны Украины Резников нашел новую работу Политика, 12 апр, 23:22
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Запашный назвал причину госпитализации Куклачева Общество, 12 апр, 22:55
Балицкий сообщил об ударе ВСУ по Токмаку Политика, 12 апр, 22:35
В «Россетях» объяснили отключение электричества на севере Петербурга Общество, 12 апр, 22:25
Генштаб ВСУ объявил, что нашел ресурсы для отправки новых солдат на фронт Политика, 12 апр, 22:23
Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным Политика, 12 апр, 22:15
Запуск баллистической ракеты с Капустина Яра. Видео Политика, 12 апр, 22:12
Минюст признал иноагентами Асю Казанцеву и журналиста Барабанова Политика, 12 апр, 21:55