Экс-министр обороны Украины Резников нашел новую работу

Уволенный Зеленский в сентябре прошлого года экс-министр обороны Украины Резников занял пост директора программ безопасности и обороны в «Институте будущего» — украинском аналитическом центре

Алексей Резников (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Бывший министр обороны Украины (с ноября 2021-го по сентябрь 2023-го) Алексей Резников стал новым директором программ безопасности и обороны в украинском «Институте будущего», сообщил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) соучредитель института Игорь Лиски.

Лиски опубликовал групповую фотографию, на которой он запечатлен с Резниковым и директором экономических программ института Анатолием Амелиным.

«На данный момент это [программа безопасности и обороны] наиболее актуальное направление, и мы твердо верим, что именно Алексей Резников сможет придать новый импульс сектору обороны и безопасности нашей страны. Мы ждем ваших идей и сотрудничества. Мы обещаем новый уровень аналитики, контента и дискурса», — подписал публикацию Лиски.

«Институт будущего» — это независимый аналитический центр, который занимается прогнозами, предоставляет площадку для дискуссий по актуальным темам, формулирует практические рекомендации к действиям и предлагает эффективные решения, говорится в описании деятельности на его сайте. Он был основан в 2016 году. В наблюдательный совет входят семь человек — трое американцев, один англичанин, один немец и трое украинцев.

Алексей Резников родился во Львове в 1966 году. Юрист по образованию, в политику он пришел в 2008 году — работая адвокатом, он также был депутатом Киевского городского совета VI созыва. В 2019 году Владимир Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. С марта 2020-го по ноябрь 2021 года он был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Минобороны Украины Резников возглавил в ноябре 2021 года — за несколько месяцев до начала полномасштабных боевых действий.

Его возможную отставку стали обсуждать с начала 2023 года. Обсуждение происходило на фоне скандала из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В январе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало копии соглашений об организации питания воинских частей в шести украинских областях — исходя из них, Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в розничной торговле в Киеве (например, в то время как в магазине куриные яйца стоят в среднем 7 грн за штуку (13 руб.), в контракте они шли по цене 17 грн (31,7 руб.).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить главу Минобороны вечером 3 сентября. Он объяснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова был назначен Рустем Умеров.

Сам Резников, подводя итоги своей работы, отмечал, что с ноября 2021 года «был пройден непростой путь от отказа западных стран поставлять Украине ПЗРК Stinger до создания так называемой авиационной коалиции.

В России смену министра обороны Украины назвали внутренним делом страны. «Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.