Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным

Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. По словам немецкого канцлера, он готов возобновить диалог, но только когда Путин изменит политику по Украине. Москва настаивает на выполнении всех целей спецоперации

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц возобновит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда тот осознает необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины. Об этом сам Шольц рассказал в интервью Tageszeitung.

Он напомнил, что последний раз созванивался с Путиным в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причинах прекращения диалога, канцлер указал, что подобные разговоры могут быть полезны только в том случае, «когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию».

«В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. <...> В любом случае [это произойдет] когда Россия поймет, что навязанного мира [на Украине] не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал Шольц.

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Канцлер Германии призвал его найти дипломатический выход из ситуации. В июне прошлого года Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным и сообщил о планах созвониться с ним впервые за долгое время. Официально об их разговоре с тех пор не сообщалось.

Немецкий канцлер ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII—XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — говорил Шольц.

Москва неоднократно заявляла, что цели спецоперации будут выполнены, а также исключала любые мирные инициативы без «признания реалий на земле». Путин выражал готовность возобновить диалог с Киевом, но указывал, что его блокирует закон украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.