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Военная операция на Украине ,  
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Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным

Олаф Шольц назвал условия для возобновления диалога с Владимиром Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре 2022 года. По словам немецкого канцлера, он готов возобновить диалог, но только когда Путин изменит политику по Украине. Москва настаивает на выполнении всех целей спецоперации
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц возобновит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда тот осознает необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины. Об этом сам Шольц рассказал в интервью Tageszeitung.

Он напомнил, что последний раз созванивался с Путиным в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причинах прекращения диалога, канцлер указал, что подобные разговоры могут быть полезны только в том случае, «когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию».

«В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. <...> В любом случае [это произойдет] когда Россия поймет, что навязанного мира [на Украине] не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал Шольц.

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Канцлер Германии Олаф Шольц

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Канцлер Германии призвал его найти дипломатический выход из ситуации. В июне прошлого года Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным и сообщил о планах созвониться с ним впервые за долгое время. Официально об их разговоре с тех пор не сообщалось.

Немецкий канцлер ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII—XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — говорил Шольц.

Москва неоднократно заявляла, что цели спецоперации будут выполнены, а также исключала любые мирные инициативы без «признания реалий на земле». Путин выражал готовность возобновить диалог с Киевом, но указывал, что его блокирует закон украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.

Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным
Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц Владимир Путин Военная операция на Украине переговоры
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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