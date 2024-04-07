Шольц назвал поддержку Украины «ключом к восстановлению мира»
Поддержка Украины со стороны Запада является «ключом к восстановлению мира» в Европе, считает канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит Der Spiegel.
Он в очередной раз подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо». Шольц также отметил, что Германия, предоставившая Украине военную помощь на €28 млрд, является вторым по величине спонсором после США.
«Лучший способ предотвратить эскалацию — это иметь эффективный сдерживающий фактор», — считает канцлер.
Глава немецкого правительства призвал страны ЕС вместе и больше инвестировать в оборону союза. «Это также означает, что мы отложим в сторону узкие корыстные интересы и построим сильную и по-настоящему европейскую оборонную промышленность», — убежден он. По его словам, это станет одной из важнейших задач ЕС после предстоящих летом выборов в Европейский парламент.
В марте вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в то же время предположил, что «быстрого и хорошего конца» для конфликта на Украине не будет. «Мы жаждем мира. Да. Но честный и горький ответ таков: быстрого и хорошего конца, вероятно, не будет, даже если мы хотим иного», — считает он. Хабек призвал готовиться к «опасной ситуации».
Глава немецкого МИДа Анналена Бербок назвала целью президента России Владимира Путина «разрушение независимой Украины», а также втягивание НАТО в конфликт. Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.
Шольц в прошлом месяце сообщал, что несколько стран на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине, подчеркнув, что «мир возможен в любое время». Россия готова к переговорам с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов, заявлял Путин.
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