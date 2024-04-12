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Политика ,  
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МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами

МИД: высказывания Сежурне об отсутствии желания вести диалог неприемлимы
Пьер Леви
Пьер Леви (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

МИД России вызвал чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Пьера Леви. Министерство сообщило, что Леви было указано на неприемлемость высказываний главы французского МИДа Стефана Сежурне об отсутствии интереса вести диалог с Москвой.

«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», — сообщили в МИД.

9 апреля Сежурне заявил, что сейчас не в интересах Парижа вести диалог с российскими официальными лицами.

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Георгий Смирнов
Стефан Сежурне МИД посол Франция
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