МИД оценил возможность договоренности с США по ядерному оружию
Россия не получала от США «принципиально новых идей» по поводу диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, рассказал в интервью ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков.
«Что касается судьбы Договора о СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений. — РБК) и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности. <...> Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями. Мы же не видим в этом трагедии и готовы к любым вариантам развития событий», — сказал он.
Дипломат отметил, что Москва готова вести диалог, если будут выполнены несколько принципиальных условий: «предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран».
В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. По его словам, Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие». 28 февраля 2023-го был подписан соответствующий закон.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен контактировал с главой МИД России Сергеем Лавровым. Руководитель Госдепа призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ, поскольку это отвечает интересам обеих стран. Лавров в ноябре 2023-го отмечал, что переговоры на данную тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев.
ДСНВ был подписан в 2010 году, срок его действия должен был истечь к февралю 2026-го.
Согласно договору стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:
а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.
Согласно ДСНВ учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.